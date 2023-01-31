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  4. Zuhal Topal ailesi ve arkadaşlarıyla Maldivler'e gitti! Beyaz bikinisiyle poz verdi

Zuhal Topal ailesi ve arkadaşlarıyla Maldivler'e gitti! Beyaz bikinisiyle poz verdi

31.01.2023 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın kanalına transfer olan Zuhal Topal ailesi ve arkadaşlarıyla Maldivler'e gitti. Tatilde eğlendiği anları paylaşan Topal'ın beyaz bikinili pozlarına "Gençlere taş çıkarıyorsun" yorumları geldi. Güzel sunucuya bazı takipçiler ise "Bikini bebek bezi gibi" yorumları yaptı.

Zuhal Topal ailesi ve arkadaşlarıyla Maldivler'e gitti! Beyaz bikinisiyle poz verdi

Zuhal Topal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapan Zuhal Topal kısa bir kaçamak yaptı.

Son olarak ailesi ve arkadaşlarıyla Maldivler'e giden Zuhal Topal gençlere adeta taş çıkardı. Topal düzgün fiziğiyle takipçilerini mest etti.

Kısa kaçamağından pozlarını paylaşan Topal'a yorum da yaptı. Topal'ın beyaz bikinili pozlarına "Gençlere taş çıkarıyorsun" yorumları geldi.

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Güzel sunucuya bazı takipçiler ise "Bikini bebek bezi gibi" yorumları yaptı.

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Acun Ilıcalı Zuhal Topal

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