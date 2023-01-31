Zuhal Topal ailesi ve arkadaşlarıyla Maldivler'e gitti! Beyaz bikinisiyle poz verdi

Zuhal Topal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapan Zuhal Topal kısa bir kaçamak yaptı.

Son olarak ailesi ve arkadaşlarıyla Maldivler'e giden Zuhal Topal gençlere adeta taş çıkardı. Topal düzgün fiziğiyle takipçilerini mest etti.

Kısa kaçamağından pozlarını paylaşan Topal'a yorum da yaptı. Topal'ın beyaz bikinili pozlarına "Gençlere taş çıkarıyorsun" yorumları geldi.

Güzel sunucuya bazı takipçiler ise "Bikini bebek bezi gibi" yorumları yaptı.



