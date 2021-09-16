İrem Derici, Ece Seçkin'e düğünde tam altın taktı! Tam altın fiyatı şaşırttı

İrem Derici, aynı dönem müzik piyasasına çıktığı meslektaşı Ece Seçkin'in pilot Çağrı Terlemez ile düğününe katıldı. Ece Seçkin için alışverişe çıktığını söyeleyen şarkıcı, Seçkin'e düğün ne hediye aldığını ağzından kaçırdı.

Şarkıcı, "Ece Seçkin'in bugün düğünü var ona altın almaya geldim. Tam altında çok pahalanmış. 3 bin TL küsur olmuş" dedi.

Derici, "Harbiye için kıyafet provası var oraya gideceğim. Harbiye için harcamam 300 bin TL'yi bulur" diye konuştu. (SnobMagazin)

