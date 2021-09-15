Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez evlendi! İşte düğünden görüntüler

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot Çağrı Terlemez çifti, 15 Eylül Çarşamba akşamı dünyaevine girdi.
Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı, tören öncesinde paylaşımlarda dikkatleri üzerine topladı.
Ece Seçkin'in düğünde giydiği iki farklı gelinlik beğeni topladı.
Mutlu çiftin bu özel gecesinden renkli kareler sosyal medyaya yansıdı. Ünlü şarkıcının evet dediği anlara yorum yağdı.
Ece Seçkin uzun zamandır aşk yaşadığı Çağrı Terlemez ile 2018 yılında nişanlanmıştı.
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