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  4. Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez evlendi! İşte düğünden görüntüler

Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez evlendi! İşte düğünden görüntüler

15.09.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ile pilot Çağrı Terlemez çifti evlendi. Yaklaşık 4 yıldır birlikteliklerini sade bir düğünle taçlandıran çiftin "Evet" dediği anlar sosyal medyada ilgi gördü. Ece Seçkin'in düğünde giydiği iki farklı gelinlik de beğeni topladı.

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot Çağrı Terlemez çifti, 15 Eylül Çarşamba akşamı dünyaevine girdi.

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Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı, tören öncesinde paylaşımlarda dikkatleri üzerine topladı.

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Ece Seçkin'in düğünde giydiği iki farklı gelinlik beğeni topladı.

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Mutlu çiftin bu özel gecesinden renkli kareler sosyal medyaya yansıdı. Ünlü şarkıcının evet dediği anlara yorum yağdı.

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Ece Seçkin uzun zamandır aşk yaşadığı Çağrı Terlemez ile 2018 yılında nişanlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin
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