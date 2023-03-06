İrem Derici göğüs dekoltesiyle nefes kesti! Beğeni butonu çöktü

'Çeyrek popçu' dediği Cem Belevi ile ayrılığı çok konuşulan İrem Derici yeni aşkı ile magazin gündeminden düşmüyor. Survivor eski sezon yarışmacılarından olan Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan Derici sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Ünlü şarkıcı İrem Derici bu defa kırmızı deri ceketinin içerisine giydiği siyah sütyeni ile poz verdi. Gold kolyeleri ile göğüs dekoltesini sergileyen Derici takipçilerini mest etti.

'Nefes al-nefes ver' notu ile paylaştığı gönderisi binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medyada adeta beğeni butonu çöktü.

Derici'nin bu gönderisine ünlü isimlerde kayıtsız kalamadı. Simge Sağın 'Vay bacıma bakın çabuk. Çok güzelsin' yorumunu yaptı ve ateş emojileri ile beğenisini gösterdi.

DUDAK DUDAĞA POZ VERMİŞTİ

İrem Derici sevgilisi Atakan Işıktutan ile pozlarını sosyal medyada paylaşmaktan kaçınmıyor. Derici son olarak dudak dudağa fotoğrafını paylaşmış ve binlerce beğeni almıştı.



