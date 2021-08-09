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İrem Derici kendini 'Diva' ilan etti! Tartışma konusu oldu

09.08.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da konser verecek olan İrem Derici “Dünya standartlarında bir konser izleyeceksiniz” demişti. Derici son konserinden sonra ise kendini "Diva" ilan etti.

İrem Derici kendini 'Diva' ilan etti! Tartışma konusu oldu

Yaptığı paylaşımları, açıklamaları ve sahne şovlarıyla dikkat çeken İrem Derici son paylaşımıyla tartışma konusu oldu.

Bir süre Çeşme'de tatil yaptıktan sonra konserlerine kaldığı yerden devam eden Derici iddialı sahne şovları ve kostümleriyle dikkat çekiyor. İrem Derici son verdiği konserden sonra kendini "Diva" ilan etti.

Sahneden bir karesini paylaşan İrem Derici paylaşımına ise "Divalar drama yapmazlar. Biz iş yapıyoruz" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Derici'nin bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Derici'nin bazı takipçileri "Kendini diva ilan edemezsin", "Diva mı güldürme" gibi yorumlarda bulundu. Bazı takipçileri ise "Bizim divamızsın" yorumları yaptı.

28 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da konser hazırlıklarına başlayan Derici açıklamasında "Eğer ki dünya standartlarında bir konser izlemezseniz, suratımın orta yerine tükürün. Diyete de başlıyorum, Harbiye’ye kadar roket gibi olacağım" demişti.


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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tırnağı olamaz diva nin düve ne demek önce onu ogrensin.
Alemsin hihi…

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