İrem Derici kendini 'Diva' ilan etti! Tartışma konusu oldu

Yaptığı paylaşımları, açıklamaları ve sahne şovlarıyla dikkat çeken İrem Derici son paylaşımıyla tartışma konusu oldu.

Bir süre Çeşme'de tatil yaptıktan sonra konserlerine kaldığı yerden devam eden Derici iddialı sahne şovları ve kostümleriyle dikkat çekiyor. İrem Derici son verdiği konserden sonra kendini "Diva" ilan etti.

Sahneden bir karesini paylaşan İrem Derici paylaşımına ise "Divalar drama yapmazlar. Biz iş yapıyoruz" notunu düştü.

Derici'nin bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Derici'nin bazı takipçileri "Kendini diva ilan edemezsin", "Diva mı güldürme" gibi yorumlarda bulundu. Bazı takipçileri ise "Bizim divamızsın" yorumları yaptı.

28 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da konser hazırlıklarına başlayan Derici açıklamasında "Eğer ki dünya standartlarında bir konser izlemezseniz, suratımın orta yerine tükürün. Diyete de başlıyorum, Harbiye’ye kadar roket gibi olacağım" demişti.



