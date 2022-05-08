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İrem Derici'nin sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Benzerlik 'pes' dedirtti

08.05.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyeri, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen isimlerin başında gelen İrem Derici, katıldığı O Ses Türkiye yarışmasıyla ün kazandı. Yarışmanın ardından müzik piyasasında hızla ilerleyen Derici'nin, sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı.

İrem Derici'nin sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Benzerlik 'pes' dedirtti

O Ses Türkiye programında Hülya Avşar'ın takımında yarı finale kadar yükselen İrem Derici, sonrasında seslendirdiği şarkılarla büyük başarı kaydetti. 2012'den beri piyasada aktif olarak rol alan Derici, birçok hit parçaya imza attı. Derici'nin kardeşini görenler, aralarındaki benzerliğe, 'pes' dedi.

SIR GİBİ SAKLADIĞI KARDEŞİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin, Cemre Derici adında bir erkek kardeşi bulunuyor.

İrem Derici'nin sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Benzerlik 'pes' dedirtti

Cemre Derici'nin ile İrem Derici arasındaki benzerlik görenleri şaşırttı. Cemre Derici'yi görenler, "İrem'in erkek versiyonu" yorumunda bulundu.

İrem Derici'nin sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Benzerlik 'pes' dedirtti

İstanbul Bilgi Üniversitesinde Hukuk Fakültesini 2015'te tamamlayan Cemre Derici, İstanbul Bilgi Üniversitesinde Sinema ve Televizyon alanında yüksek lisans yaptı.

İrem Derici'nin sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Benzerlik 'pes' dedirtti

Cemre Derici, Hukuk alanında bir yıldan fazla staj yaptı.

İrem Derici'nin sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Benzerlik 'pes' dedirtti

Medya sektöründe yer alan Cemre Derici, iyi derecede İngilizce biliyor.

İrem Derici'nin sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Benzerlik 'pes' dedirtti

İrem Derici'nin sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Benzerlik 'pes' dedirtti

İrem Derici'nin sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Benzerlik 'pes' dedirtti

İrem Derici'nin sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Benzerlik 'pes' dedirtti

İrem Derici'nin sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Benzerlik 'pes' dedirtti

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye İrem Derici
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