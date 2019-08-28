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İrem Derici'nin tacizci isyanı! Röportaj yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 09:21 | Son Güncelleme

İrem Derici’yi evinin önüne gelip mesaj atarak taciz eden kişi gözaltına alındıktan birkaç saat sonra serbest bırakıldı. Ardından Kanal D İrem Derici'nin tacizcisiyle röportaj yapınca İrem Derici isyan etti.

İrem Derici’yi evinin önüne gelip mesaj atarak taciz eden kişi gözaltına alındıktan birkaç saat sonra serbest bırakıldı.

EVİNİN YAKININDA KALAN TACİZCİ RÖPORTAJ VERDİ!

Serbest bırakılan tacizci İrem Derici’nin evinin önüne tekrar gitti. Dahası evin yakınlarındaki otelde kaldığını söyleyen tacizciyle Kanal D röportaj yaptı. Söz konusu röportajı İrem Derici’nin kırmızı elbiseli bir fotoğrafıyla ekranlara yansıtan Kanal D’ye çok sert tepki gösterildi.

"ŞAKA MISINIZ YA!"

Olayla ilgili gece saatlerinde paylaşımlar yapan Derici, “Yani ne diyeyim lanet olsun! Adam salınıyor, o yetmiyor 2 saat önce tekrar evimin oralarda elini kolunu sallaya sallaya gezerken kendisine mikrofon uzatılıyor! Şaka mısınız ya! Şu saatten sonra başıma bir şey gelirse sorumlusu buna çanak tutanlardır! Yazıklar olsun!!!” ifadelerini kullandı.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Derici, “Ben 1 haftadır korkular içerisindeyim, can güvenliğim yok, bunu sağlamak için elimden geleni yapsam da atılan bir adım yok! BEN HAKKIMI TAM OLARAK HANGİ PLATFORMDA ARAMALIYIM?” diyerek de isyan etti.

Derici’ye birçok ünlü isim de destek mesajları gönderdi. Sosyal medyada da İrem Derici için etiket açıldı.

İşte o paylaşımlar:

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