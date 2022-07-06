İrem Derici ti’ye aldı: “Telgrafla flörtleşmeye başlayacaktık”

İrem Derici, Instagram hesabını aktif kullanan ünlülerden biri. Takipçileri ile sık sık etkileşim içinde olan ve yaptığı espri ve açıklamalarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, Instagram'da dün gece saatlerinde başlayan direkt mesaj (DM) hatasının ardından paylaşımda bulundu.

İREM DERİCİ'DEN GÜLÜMSETEN 'INSTAGRAM' İSYANI

İrem Derici, bilhassa Mark Zuckerberg'in satın almasından sonra sürekli kullanıcılarına sorun yaratan uygulamayı ti'ye alarak şu ifadeleri kullandı:

"Yazıklar olsun Instagram, 5 saattir DM düşmüyor. Rızkımı yedin. Kim bilir kimler yürüyecekti."

Instagram'da yaşanan DM sorunu bugün birçok kullanıcıda devam etti. Ünlü şarkıcı İrem Derici öğle saatlerinde yaptığı paylaşımda "Zahmet oldu DM'leri geri getirdiğiniz. Tam telgrafla flörtleşmeye başlayacaktık." ifadelerini kullandı.

Dün geceden kayda değer bir mesaj gelmediğini ifade eden ünlü şarkıcı konser programının yoğun olduğunu vurguladı.

"BUGÜN, CESARET EDEMEDİKLERİNİZE YÜRÜME GÜNÜDÜR"

Instagram'da yaşanan soruna tekrar değinen Derici, "Ama bu bizim ayıbımızdır. Her şeyin değerini kaybedince anlıyoruz. Ben bugünü 6 Temmuz Dünya DM Günü ilan ediyorum. Coşkuyla kutlayalım dünyanın her yerinde. 24 saat boyunca içinizde kalan kim varsa, cesaret edemediğiniz; 'Yok ya bu benim ligimin dışında' dediğiniz kim varsa dümdüz yürüme günüdür. Şimdiden hepimize kutlu olsun, rastgele" dedi.



