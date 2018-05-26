MAGAZİN

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.05.2018 11:24 | Son Güncelleme

İrem Derici’nin tükenmişlik sendromuna yakalanıp Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gördüğü iddia edildi

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

Söylentilerin kaynağı ise İrem Derici'nin sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj oldu. Mesajında 1 ay kayıplara karışacağını söyleyen popçu ‘sistem aşırı yüklendi’ dedi.

REHABİLİTASYON MERKEZİ'NE YATIRILDI

Akşam'ın haberine göre, bu paylaşımın ardından sanatçının ailesinin ısrarları üzerine Rehabilitasyon Merkezi’ne yattığı kulaktan kulağa yayıldı.

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İrem Derici çok zayıfladığı ve düzgün beslenemediği için 12 Eylül’de hastanelik olmuş, 4 Ekim’e kadar yoğun bakımda kalmıştı.

'SOSYAL MEDYADAN SOĞUDUM'

Hastaneden çıktıktan sonra İrem Derici; "Instagram için giyinir oldum. İşim gereği kullanmak zorundayım. Soğudum ama artık sosyal medyadan” demişti.

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İrem Derici iren derici hastalık

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