İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

Söylentilerin kaynağı ise İrem Derici'nin sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj oldu. Mesajında 1 ay kayıplara karışacağını söyleyen popçu ‘sistem aşırı yüklendi’ dedi.

REHABİLİTASYON MERKEZİ'NE YATIRILDI

Akşam'ın haberine göre, bu paylaşımın ardından sanatçının ailesinin ısrarları üzerine Rehabilitasyon Merkezi’ne yattığı kulaktan kulağa yayıldı.

İrem Derici çok zayıfladığı ve düzgün beslenemediği için 12 Eylül’de hastanelik olmuş, 4 Ekim’e kadar yoğun bakımda kalmıştı.

'SOSYAL MEDYADAN SOĞUDUM'

Hastaneden çıktıktan sonra İrem Derici; "Instagram için giyinir oldum. İşim gereği kullanmak zorundayım. Soğudum ama artık sosyal medyadan” demişti.

