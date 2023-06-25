İrem Helvacıoğlu bikinili pozlarını paylaştı! Duru güzelliğiyle büyüledi

İrem Helvacıoğlu magazin basınında gündem olmaya devam ediyor. 33 yaşındaki başarılı oyuncu, makyajsız halleri ve fit vücuduyla dikkat çekiyor.

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes rolüyle iyi bir çıkış yakalayan İrem Helvacıoğlu, son dönemde geçtiğimiz hafta final yapan Yürek Çıkmazı'nda rol alıyordu.

Şu sıralar Sıla Türkoğlu ile ilişki yaşayan Alp Navruz ile partner olan Helvacıoğlu dizinin final yapmasıyla soluğu tatil beldesinde aldı.

Denize girmeden önce bikinisiyle poz veren Helvacıoğlu, duru güzelliği ve fit yapısıyla takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü oyuncuya yorum yapanlar arasında Hadise de yer aldı. Hadise Helvacıoğlu'un paylaşımına 'Aşk' yazarak kalp koydu.

Helvacıoğlu'nun paylaşımına takipçilerinden ise ' Güzelliğin dillere destan', 'Yaktın ortalığı', 'Nazar değecek tü tü tü maşallah', 'Anneler neler doğuruyor' gibi yorumlar geldi.

Ünlü oyuncu Instagram'da iremhlvcioglu kullanıcı adıyla paylaşımlar yapıyor. Oyuncunun 4,5 milyon da takipçisi bulunuyor.





