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İrem Helvacıoğlu, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı

15.07.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Anlat Karadeniz'de yıldızı parlayan ve son olarak 'Seni Çok Bekledim' isimli dizide rol alan İrem Helvacıoğlu, derin yırtmaçlı elbisesiyle hayranlık uyandırdı.

İrem Helvacıoğlu, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı

Sen Anlat Karadeniz'de Nefes rolüyle binlerin gönlünde taht kuran güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, başrolü Özcan Deniz ile paylaştığı 'Seni Çok Bekledim' ile ekranlara dönmüş ancak dizi beklenen ilgiyi göremeyince erken final yapmıştı.

İrem Helvacıoğlu geçtiğimiz gece bir ödül törenine kaldı. İrem Helvacıoğlu ödül töreninde giydiği derin yırtmaçlı elbisesiyle tüm bakışları üzerine çekti.

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ÖZCAN DENİZ İLE KÜSMÜŞTÜ

Dizi bittikten sonra Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları sayfasından sildi, rol arkadaşını takipten çıktı. İrem Helvacıoğlu ise Özcan Deniz'in bu hareketinin ardından, "Özcan'a kırılmadım. Sadece anlam veremedim" ifadelerini kullanmıştı.


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İrem Helvacıoğlu
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