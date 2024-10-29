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  4. İrem Helvacıoğlu'nun düğününde damat "Heyecan yok" dedi! Ünlü oyuncu şoke oldu: Ne, nasıl yok?

İrem Helvacıoğlu'nun düğününde damat "Heyecan yok" dedi! Ünlü oyuncu şoke oldu: Ne, nasıl yok?

29.10.2024 13:50
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Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.10.2024 13:50
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Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci sevgilisi Ural Kaspar evlendi. Düğünde oyuncunun gelinliği kadar damadın tavırları da gündem oldu. Kaspar "Heyecanlı değilim" deyince güzel oyuncu şaştı kaldı.

Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim ve Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerde parlayan İrem Helvacıoğlu evlilik hazırlığı yaparken bir anda ayrılma kararı almıştı.

Oyuncu Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından Kaspar ile barıştığını duyurmuştu. Oyuncu İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar geçtiğimiz akşam evlendi.

İrem Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü paylaşmak istedik. Tabii heyecanlıyız, şu an heyecan bastı" dedi.

O anlarda gözler damada çevrildi. Mimiksiz duran ve kendisine kameralar dönünce "Ben heyecanlı değilim" diyen damat Kaspar güzel oyuncuyu resmen şoke etti.

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İrem Helvacıoğlu "Heyecan yok" dediğini duyan eşine şaşkınlıkla bakarak "Ne nasıl yok?" yanıtını verdi.

Sosyal medyada bu anlar gündeme geldi ve "Herifteki hallere bak", "Heyecanlıyım desen incilerin mi dökülür?", "Adam antipatikliğin kitabını yazdı" yorumları yapıldı.

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Düğünden bir süre sonra İrem Helvacıoğlu sosyal medya hesabında soyadını değiştirmesiyle dikkat çekti. (Görüntüler: Muhabironline)

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Anahtar Kelimeler:
İrem Helvacıoğlu
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