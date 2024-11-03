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  4. İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar gecelerde! Gergin tavırlarına yorum yağdı: Kadının şimdiden yüzü solmuş

İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar gecelerde! Gergin tavırlarına yorum yağdı: Kadının şimdiden yüzü solmuş

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.11.2024 07:50
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İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar çifti bir mekan çıkışı görüntülendi. Yeni evlenen çiftten Ural Kaspar'ın gergin tavırları ve hareketleri dikkat çekerken oyuncunun da stresli olduğu gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada ise İrem Helvacıoğlu'na yorum yağdı.

İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar gecelerde! Gergin tavırlarına yorum yağdı: Kadının şimdiden yüzü solmuş

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında ayrıldığı sevgilisi Ural Kaspar ile barıştığını duyurmuştu. Ünlü oyuncu, Kaspar ile barıştığını "Ben aşırı seviyorum" sözleriyle ilan etmişti.

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, mutlu birlikteliklerini sürpriz bir kararla nikah masasına taşıdı.

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Birkaç gün önce dünyaevine giren ünlü çift geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışı görüntülendi. Ancak damat bey oldukça gergindi. Tavırları ve tepkileriyle dikkat çeken Ural Kaspar kadar durumdan gergin olan İrem Helvacıoğlu da gözden kaçmadı.

Kaspar muhabirlere "Evladım sağ olsun, güzel şimdi değil" diyerek yanıt verdi.

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Sosyal medyada bu anları görenler "Toksik erkek olduğu o kadar belli ki kadının yüzü solmuş şimdiden", "Kadının şimdiden yüzü solmuş" yorumları yapıldı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

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Anahtar Kelimeler:
İrem Helvacıoğlu
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