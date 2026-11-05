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Perihan Savaş sonunda kararını verdi! TRT ile anlaştı

Son olarak Now Tv ekranlarında yayınlanan Sahtekarlar dizisiyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Perihan Savaş kararını verdi. Savaş, TRT1'in yeni iddialı dizisi Yörük Kızı dizisiyle anlaşmaya vardı.

Perihan Savaş sonunda kararını verdi! TRT ile anlaştı
Öznur Yaslı İkier

Mahallenin Muhtarları, Yaprak Dökümü, Çukur ve Sahtekarlar gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Perihan Savaş ekrana geri dönüyor.

Savaş, Bozdağ Film’in TRT1 için çekeceği “Yörük Kızı” dizisiyle anlaşmaya vardı. Yunus Ozan Korkut’un yöneteceği dizide Savaş, “Zümrüt” rolüne hayat verecek.

Perihan Savaş sonunda kararını verdi! TRT ile anlaştı 1

Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden dizinin başrollerini Mina Demirtaş ile Onur Seyit Yaran paylaşıyor.

Perihan Savaş sonunda kararını verdi! TRT ile anlaştı 2

YÖRÜK KIZI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, Toroslar'da göçebe yaşam süren Yörük bir ailenin kızı Güneş'in üniversite sınavında Türkiye birincisi olmasıyla başlayan değişimi anlatıyor. Bu başarının ardından Güneş ve ailesi, İstanbul'un seçkin semtlerinden birindeki lüks bir apartmana taşınıyor. Geleneksel Yörük kültürünün içinde yetişen ailenin büyükşehir yaşamına uyum sağlama çabası, farklı yaşam biçimleri arasındaki olayları ele alıyor.

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Perihan Savaş trt
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