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Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri yeniden gündem oldu! Canlı yayında şaşırtan anlar

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında avukat Rahmi Özkan'ın genelev üzerinden anlattığı ilginç örnek bir kez daha gündem oldu. Müge Anlı, Özkan'ın detaylı anlatımına dayanamayıp "Ayrıntılara girmeyin, biz anladık" dedi.

Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri yeniden gündem oldu! Canlı yayında şaşırtan anlar
Öznur Yaslı İkier

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan ilginç anlar bir kez daha gündem oldu. Programın yıllardır değişmeyen yorumcularından avukat Rahmi Özkan'ın daha önce işlenen bir konu üzerine verdiği örnek yine sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.

Rahmi Özkan ın "Genelev" sözleri yeniden gündem oldu! Canlı yayında şaşırtan anlar 1

'ÜSTÜ KAPALI ANLATAMAYACAĞIM'

Sözlerine "Üstü kapalı anlatacağım" diyerek başlayan Rahmi Özkan, geçmiş yıllardaki arkadaşlık ve saygı anlayışını ilginç bir örnekle aktarmıştı. Kendi gençlik döneminden bahseden Özkan, "Benim gençlik günlerimde tanıdığım, konuştuğum arkadaşlarım genelevde bir kadına gidiyorsa onun yakın arkadaşları o kadına gitmezdi. Genelevde çalışan kadın, akşama kadar 100 kişiyle yatan kadın... Üç numaralı odadaki Ayşe'ye gittiğini yakın arkadaşları biliyorsa arkadaşları gitmez" ifadelerini kullanmıştı.

Rahmi Özkan ın "Genelev" sözleri yeniden gündem oldu! Canlı yayında şaşırtan anlar 2

DAYANAMAYIP SÖZÜ KESTİ

Rahmi Özkan’ın canlı yayındaki bu detaylı anlatımını şaşkınlıkla dinleyen Müge Anlı daha fazla dayanamayıp söze girdi. Anlı, "Ayrıntılara girmeyin, biz anladık" diyerek Özkan’ın sözlerini kesti ve konuyu hızlıca kapattı.

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Müge Anlı
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