İrem Karamete’den Grand Prix’de derece! İrem Karamete kimdir?

İrem Karamete, 2017 yılında Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Okuduğu dönemde 4 sene boyunca aynı zamanda okulun eskrim kaptanlığını yaptı. İrem Karamete, 4 sene üst üste “Üniversiteler arası Türkiye Şampiyonluğu” kazandı.
Milli eskrimci İrem Karamete, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Grand Prix’de 8'inciliği elde etti.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başarılı karşılaşmalar sonucu adını çeyrek finale yazdıran Karamete, organizasyonda elde ettiği 8'incilikle Türk eskrim tarihinde bir ilke imza atarak bugüne kadarki "en iyi Grand Prix derecesini" aldı.
Dünyanın 50 ülkesinden 300 sporcuyu ağırlayan Grand Prix’de eleme turlarını başarıyla tamamlayarak ana tabloya yükselen İrem Karamete, Fransız Eva Lacheray ve İtalyan Arianna Errigo'yu 15-12, Rus rakibi Leyla Pirieva’yı 15-10'luk skorla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İrem Karamete, bu turda eşleştiği Çinli rakibi Qingyuan Chen’e 15-7 yenilerek organizasyonda 8. oldu.
Organizasyonu milli flöreciler Martino Minuto 80'inci, Alisa İsbir ise 112. sırada bitirdi.
İrem Karamete, eskrimci bir ailenin kızıdır. Karamete, Nili Drori ve Mehmet Karamete'nin kızı olarak 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Nili Drori daha önce 1976 ve 1984 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda eskrim dalında mücadele etmiştir. Babası ise İsrail ve Almanya eskrim millî takımlarında antrenörlük görevinde bulunmuştur. Ablası Merve Karamete'de eskrim sporu yapmıştır.
2017 yılında burslu okuduğu Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Kendisi aynı zaman da okulunun eskrim kaptanıydı ve 4 yıl üst üste "Üniversiteler arası Türkiye Şampiyonluğu" ünvanını kazandı.
2019 yılında yüksek lisansını Amerika da, Boston Üniversitesi'nin Pazarlama bölümünden mezun olarak tamamladı.
İrem Karamete, 10 yaşında eskrime başladı. 5 yıl içinde milli takıma girerek ülkesini uluslararası arenada temsil etmeye başladı. Bu yıllarda Yıldızlar ve Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Ülkesini birçok Avrupa ve Dünya Şampiyonasında temsil etti, 2009 yılında yıldızlar kategorisinde Fransa'nın Bourges şehrinde yapılan Avrupa Şampiyonasını İlk 16 arasında tamamladı. İrem Karamete aynı yıl Yıldızlar ve Gençler Akdeniz Şampiyonasında ülkesine bronz madalya kazandırdı.
2011-2019 yılları arasında Türkiye Şampiyonu olmuştur.
İrem Karamete Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonunda yer almaktadır.
Daha önce eskrim müsabakalarına davet yoluyla katılım sağlandığından, eleme usulü ile Olimpiyatlara giden ilk Türk eskrimci de İrem Karamete oldu.
2019-2020 yılında Antalya da düzenlenen Satellite turnuvasında altın madalya, Bükreş ve Amsterdam da bronz madalya kazanmıştır. Aynı sezon İtalyanın Torino şehrinde organize edilen Grand Prix turnuvasını ilk 32 arasında tamamlayarak Tokyo 2020 yolunda önemli bir puan toplamıştır.
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