İrem Karamete’den Grand Prix’de derece! İrem Karamete kimdir?

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başarılı karşılaşmalar sonucu adını çeyrek finale yazdıran Karamete, organizasyonda elde ettiği 8'incilikle Türk eskrim tarihinde bir ilke imza atarak bugüne kadarki "en iyi Grand Prix derecesini" aldı.

İREM KARAMETE KİMDİR?

İrem Karamete, eskrimci bir ailenin kızıdır. Karamete, Nili Drori ve Mehmet Karamete'nin kızı olarak 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Nili Drori daha önce 1976 ve 1984 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda eskrim dalında mücadele etmiştir. Babası ise İsrail ve Almanya eskrim millî takımlarında antrenörlük görevinde bulunmuştur. Ablası Merve Karamete'de eskrim sporu yapmıştır.

2017 yılında burslu okuduğu Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Kendisi aynı zaman da okulunun eskrim kaptanıydı ve 4 yıl üst üste "Üniversiteler arası Türkiye Şampiyonluğu" ünvanını kazandı.

2019 yılında yüksek lisansını Amerika da, Boston Üniversitesi'nin Pazarlama bölümünden mezun olarak tamamladı.

İrem Karamete, 10 yaşında eskrime başladı. 5 yıl içinde milli takıma girerek ülkesini uluslararası arenada temsil etmeye başladı. Bu yıllarda Yıldızlar ve Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Ülkesini birçok Avrupa ve Dünya Şampiyonasında temsil etti, 2009 yılında yıldızlar kategorisinde Fransa'nın Bourges şehrinde yapılan Avrupa Şampiyonasını İlk 16 arasında tamamladı. İrem Karamete aynı yıl Yıldızlar ve Gençler Akdeniz Şampiyonasında ülkesine bronz madalya kazandırdı.