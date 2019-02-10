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İrem Sak ‘Allah affetsin’ dedi ve paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.02.2019 12:27 | Son Güncelleme

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni yaşına ve beklentilerine dair esprili satırlar paylaştı.

İrem Sak ‘Allah affetsin’ dedi ve paylaştı

Yeni nesil kadın komedi oyuncuları arasında dikkat çeken bir yerde bulunan İrem Sak, 33 yaşına girmesiyle alakalı olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İlk defa bir doğum günü yazısı paylaştığını söyleyen Sak şunları yazdı:

irem-sak-

“Sanırım ilk defa Doğum Günü Yazısı paylaşıyorum. Hah şahane, yeni yaşım yeniliklere daha ilk saatlerinde başladı. Hadi bakalım hayırlısı. Öncelikle size şunun müjdesini veriyim, çok daha iyi sürümle karşınızdayım. Geçen seneye dönüp bir baktığımda, mutluluklarım, başarılarım, kızgınlıklarım, kırgınlıklarım, şaşkınlıklarım, kayıplarım, kazanımlarım, öğrendiklerim, gösterdiklerim, gördüklerim, görmezden geldiklerim, kabullenmelerim, inkarlarım, kaçışlarım, kahkahalarım, göz yaşlarım, hayal kırıklıklarım, uykularım, uyanışlarım, deneyimlerim, ilklerim, çok şükür sonlarım, affedişlerim, henüz affedemediklerim, pişmanlıklarım, şimdi olsa yine yaparım dediklerim, özlemlerim… Hepsine kefilim. Neler olmuş neler bitmiş diye şöyle bi baktım telefondan fotoğraflara, güzel seneymiş. Keşke size burda 2018'in en bomba olaylarını anlatsam, iki lafın belini kırsak ama, olmuyor! Geride bıraktığım yaşımla ilgili en çok hoşuma giden şeylerden biri, ailemle olan iletişimimin çok daha içime sinmesi olmuş. Sevgi alıp-vermede bi dünya markası değilim. Ama canım ailem, buradan bir kez daha sesleneyim size, iyi ki hayattasınız, iyi ki sağlıklısınız. İyi ki varsınız. Sizi tek tek çok seviyorum. Beni her halimle, olduğum gibi, iyi günümde kötü günümde koşulsuz sevin. Yoksa yüzümü göremezsiniz. Numaramı falan değiştiririm. Yaparım bunu. Çılgın Sedat'la hemşeri olduğumu unutmayın. Konu Çılgın Sedat'a bağlanmasaydı iyiydi… Gezegenimi seviyorum. Deneyimlediğim hayatı seviyorum. Mesleğime aşığım. Çok daha iyisi için gerçekten bütün gücümle çalışacağım bir yıl olsun 2019. Yeni yaşım için heyecanlıyım. 33… Hoş geldin. Ne içersin? Aç mısın? ( güzel foto yoktu, bir kızcağızın fotosuna yüzümü koydum, Allah affetsin)

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