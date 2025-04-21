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Fatih Altaylı açık açık "Para iyi mi?" diye sordu! Nilperi Şahinkaya o diziden bölüm başı ne kadar aldığını açıkladı

Kral Kaybederse'nin Özlem'i Nilperi Şahinkaya Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Programda Altaylı Şahinkaya'ya aldığı bölüm başı ücretlerin iyi olup olmadığını sordu. Nilperi Şahinkaya o diziden bölüm başı ne kadar aldığını açıkladı.

Fatih Altaylı açık açık "Para iyi mi?" diye sordu! Nilperi Şahinkaya o diziden bölüm başı ne kadar aldığını açıkladı
Kubra Akalın

Kral Kaybederse'de Kenan Baran'ın ikinci eşi Özlem karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya, Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Oyuncu dizilerde oyuncuların aldığı ücretlere dair de açıklamalarda bulundu.

Fatih Altaylı açık açık oyuncuya "Para iyi mi? Hayır şu yani kaç lira olduğunu söylemen gerekmiyor da Şu açıdan söylüyorum bunu çok emek var" dedi.

Nilperi Şahinkaya ise önce gülüp ardından ise şunları söyledi:

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"Ben paramı biriktirdiğim için şu anda üstüne bunları da koyduğumda dediğinizi yapabilirim ama ya genellikle şöyle bir şey oluyor. Şimdi şöyle ya çok istediğiniz bir rol için paradan feragat ediyorsunuz ya da çok da istemediğiniz rol için döküyorlar..."

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"AYDA 8 BİN LİRA KAZANIYORDUM"

Bir döneme damgasını vuran “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde canlandırdığı "Mesude" karakterine dair de konuşan Nilperi Şahinkaya, o dönem aldığı ücreti de açıkladı.

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Nilperi Şahinkaya, o dönem aldığı ücreti şu sözlerle anlattı:

“İlk işimde (Öyle Bir Geçer Zaman Ki) 2 bin lira alıyordum bölüm başı. Ayda 8 bin lira kazanıyordum. Gayet düzgün bir eve çıktım kendi paramla. Her şeyi yapıyordum o parayla, şimdi mümkün mü? Değil. O da çok üzüyor insanı” diye konuştu.

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Nilperi Şahinkaya
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