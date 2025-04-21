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İrem Derici'den Mert Vidinli'ye bomba boykot tepkisi! "Omurgasız"

Fenomen isim Mert Vidinli sosyal medyada Özgür Özel'in boykot listesindeki mekanlardan birine gidip paylaşım yapınca tepki çekti. Takipçi sayısı da düşen Vidinli'ye İrem Derici'den bomba sözler...

İrem Derici'den Mert Vidinli'ye bomba boykot tepkisi! "Omurgasız"
Kubra Akalın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz haftalarda açıkladığı boykot listesinde yer alan kahve zinciri Espressolab uzun süredir gündemde. Son olarak ünlü isimlerle çok yakın olan, fenomen Mert Vidinli paylaşımıyla tepki çekti.

Ünlü sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, Espressolab şubesinde çekilmiş bir fotoğrafını 'Kahvemizi içtik' notuyla paylaşınca takipçi kaybetmeye başladı.

Tepkilerden sonra açıklama yapan Vidinli “300 tane franchise şubesi olan, yüzlerce insana ekmek veren bir yapıdır. Çalışan, emek veren insanların yanındayım.” ifadelerine yer verdi.

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“Sen, ben ayrımına ilk günden beri karşıyım" diyen fenomene İrem Derici bomba bir tepki gösterdi.

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İrem Derici paylaşımında "Bye bye omurgasız Çert Çükinli! Doymadın! Bu kadar hassas bir dönemde sana kocaman bir pes!" yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici Mert Vidinli
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