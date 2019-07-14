MAGAZİN

İrem Sak'ın ayna karşısında çektiği pozuna beğeni yağdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2019 21:55 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu İrem Sak'ın ayna karşısında çektiği poza takipçileri beğeni yağdırdı.

İrem Sak'ın ayna karşısında çektiği pozuna beğeni yağdı

Fox TV'de yayınlanan Bir Aile Hikayesi'nde rol alan İrem Sak, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Yaz tatiline ara vermeden devam eden ünlü oyuncu, Bodrum'un ardından Alaçatı'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Tatilinden sık sık fotoğraflar paylaşan İrem Sak'ın son gönderisine de beğeni yağdı.

Güzel oyuncu ayna karşısında çektiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Sak'ın paylaşımına ünlü isimler de yorum yaptı. Danla Biliç, "Bende neden böyle durmamıştı acaba..." yorumu yaparken, Simge Sağın da övgüler dizerek, "Bebeksin bebek. Çok güzel olmus kırmızılar üstünde" diye yazdı.

irem

Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

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