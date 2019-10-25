SPOR

İrem Yaman'dan olimpiyat yolunda "altın vuruş"

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 25.10.2019 10:31 | Son Güncelleme

Türkiye Tekvando Federasyonunun organize ettiği, İrem Yaman-Hatice Kübra İlgün seçme müsabakasını İrem kazandı - İrem Yaman, 57 kiloda, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda kota mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

İrem Yaman'dan olimpiyat yolunda "altın vuruş"

Türkiye Tekvando Federasyonunun milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasında organize ettiği seçme müsabakasını "altın vuruşla" İrem Yaman kazandı.

Ankara İsmet Iraz Spor Salonu'nda yapılan müsabakaya seyirciler yoğun ilgi gösterirken maçın ilk yarısı 5-5 eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın 2. raundunu, iyi mücadele eden İrem Yaman 12-9 üstün tamamlarken, Hatice Kübra İlgün son 30 saniyede skoru 13-13 yaparak normal süresi eşitlikle biten maçı "altın vuruşa" taşıdı.

Altın vuruşta ilk sayıyı alan İrem Yaman, maçı 15-13 kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyona 1-3 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Bari kentinde yapılacak.

Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki... Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki...
UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor da gruptan çıkma şansını zora soktuUEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor da gruptan çıkma şansını zora soktu
''Ülke puanı için çok önemli bir galibiyet''''Ülke puanı için çok önemli bir galibiyet''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hatice Kübra İlgün İrem Yaman Türkiye Tekvando Federasyonu

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Avcı'dan flaş istifa açıklaması!

Avcı'dan flaş istifa açıklaması!

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Trabzon'un Avrupa umutları tükeniyor! 2. yenilgi...

Trabzon'un Avrupa umutları tükeniyor! 2. yenilgi...

Kartal, Avrupa'da dağıldı

Kartal, Avrupa'da dağıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ibrahimovicli Los Angeles Galaxy play-off'larda elendi

Ibrahimovic'e büyük şok

Abdullah Avcı ile Fatih Terim, 6. randevuda

Avcı ile Terim, 6. randevuda

MotoGP'de heyecan Avustralya'da sürecek

MotoGP'de heyecan Avustralya'da sürecek

Hamilton'ın hedefi Meksika'da 6. şampiyonluk

Hamilton'ın hedefi 6. şampiyonluk

İrem Yaman'dan olimpiyat yolunda "altın vuruş"

İrem Yaman'dan olimpiyat yolunda "altın vuruş"

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor da gruptan çıkma şansını zora soktu

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor da gruptan çıkma şansını zora soktu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.