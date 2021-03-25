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İrfan Buz, mücadele eden bir takım hedefliyor

25.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 31. haftası öncesi göreve getirilen teknik direktör İrfan Buz, dirençli ve sonuna kadar mücadele eden bir takım oluşturmak istediğini söyledi.

İrfan Buz, mücadele eden bir takım hedefliyor

Sarı-siyahlı ekibin Antalya kampında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan İrfan Buz, ligin 31. haftasında Gaziantep ile yaptıkları maça 3 puan hedefiyle çıktıklarını ancak sahadan beraberlikle ayrıldıklarını kaydetti.

Söz konusu karşılaşmada kalelerinde ilk golü görmelerinin ardından mücadele ederek beraberliği yakaladıklarını belirten Buz, daha sonra skorda yeniden geriye düşmelerine rağmen beraberliği elde ettiklerini hatırlattı.

Müsabakada Teenage Hadebe'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldıklarını anımsatan Buz, şöyle devam etti:

"Müsabakayı kazanabilirdik veya kaybedebilirdik, öyle de bir durumdu. Gaziantep iyi bir takım, o puanın bizim için önemli olduğunu düşünüyoruz. Eksiklerimizi gidermek için Antalya'ya geldik. Çalışmalarımızı yaparak eksikliklerimizi giderdikten sonra yolumuza devam etmek ve gereken puanları almak istiyoruz."

Afriyie Acquah, Teenage Hadebe, Jospin Nshimirimana, Issam Chebake ve Karim Hafez'in milli takım kamplarında bulunduğu için Antalya'da olmadıklarını dile getiren Buz, "Ligde 11 müsabakamız var. Bu müsabakaları kazanmak isteyeceğiz. Dirençli ve sonuna kadar savaşan bir Yeni Malatyaspor istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Süper Lig Yeni Malatyaspor
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