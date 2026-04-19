İrfan Can’dan nefis gol! Kornerden attı, Fenerbahçe'ye mesajını çaktı

Trendyol Süper Lig’in 30’uncu haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa formasıyla Alanyaspor karşısında sahalarda ender görülen bir korner golüne imza atan İrfan Can Kahveci, maç sonu yaptığı açıklamalarla gündemi sarstı. Sahadaki performansıyla devleşen milli oyuncu, sezon sonunda Fenerbahçe’ye dönme hedefini açıkça ilan ederek sarı-lacivertli camiaya mesaj gönderdi.

KRİTİK MAÇTA "CAN SUYU" OLDU!

Kasımpaşa’nın Alanyaspor’u ağırladığı mücadelenin 60. dakikasında sahneye çıkan İrfan Can, futbol sahalarında ender görülen bir ana imza attı. Köşe vuruşunda topun başına geçen deneyimli isim, doğrudan kaleyi hedefleyerek fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Kasımpaşa için sadece skor üstünlüğü değil, aynı zamanda büyük bir moral kaynağı oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ’DEN HEM GOL HEM MESAJ! "GÖZÜM FENERBAHÇE’DE!"

Kasımpaşa forması giyen İrfan Can Kahveci, Alanyaspor karşısında sergilediği performansla yıldızlaşırken, maç sonu yaptığı açıklamalarla transfer gündemine damga vurdu. Kornerden attığı golle tribünleri ayağa kaldıran milli oyuncu, sezon sonu için rotasını net bir şekilde çizdi.

SAHANIN HER YERİNDE VARDI

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Kahveci, sadece golüyle değil, mücadeleci yapısı ve teknik becerisiyle de dikkat çekti. 90 dakika sonunda ulaştığı veriler, sergilediği dominasyonun kanıtı niteliğindeydi:

Gol: 1 (Kornerden direkt)

Çalım: 3/3 (%100 başarı)

İkili Mücadele: 9/13 kazanılan

Sahipsiz Top Kazanma: 7

İsabetli Şut: 2

Kilit Pas: 1