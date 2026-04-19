SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa

İrfan Can’dan nefis gol! Kornerden attı, Fenerbahçe'ye mesajını çaktı

İrfan Can Kahveci kornerden attığı golle Kasımpaşa’yı sırtlarken, maç sonu "Hedefim sezon başında Fenerbahçe’ye dönmek" diyerek transfer ateşini yaktı.

Burak Kavuncu
İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig’in 30’uncu haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa formasıyla Alanyaspor karşısında sahalarda ender görülen bir korner golüne imza atan İrfan Can Kahveci, maç sonu yaptığı açıklamalarla gündemi sarstı. Sahadaki performansıyla devleşen milli oyuncu, sezon sonunda Fenerbahçe’ye dönme hedefini açıkça ilan ederek sarı-lacivertli camiaya mesaj gönderdi.

KRİTİK MAÇTA "CAN SUYU" OLDU!

Kasımpaşa’nın Alanyaspor’u ağırladığı mücadelenin 60. dakikasında sahneye çıkan İrfan Can, futbol sahalarında ender görülen bir ana imza attı. Köşe vuruşunda topun başına geçen deneyimli isim, doğrudan kaleyi hedefleyerek fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Kasımpaşa için sadece skor üstünlüğü değil, aynı zamanda büyük bir moral kaynağı oldu.

İRFAN CAN KAHVECİ’DEN HEM GOL HEM MESAJ! "GÖZÜM FENERBAHÇE’DE!"

Kasımpaşa forması giyen İrfan Can Kahveci, Alanyaspor karşısında sergilediği performansla yıldızlaşırken, maç sonu yaptığı açıklamalarla transfer gündemine damga vurdu. Kornerden attığı golle tribünleri ayağa kaldıran milli oyuncu, sezon sonu için rotasını net bir şekilde çizdi.

SAHANIN HER YERİNDE VARDI

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Kahveci, sadece golüyle değil, mücadeleci yapısı ve teknik becerisiyle de dikkat çekti. 90 dakika sonunda ulaştığı veriler, sergilediği dominasyonun kanıtı niteliğindeydi:

Gol: 1 (Kornerden direkt)

Çalım: 3/3 (%100 başarı)

İkili Mücadele: 9/13 kazanılan

Sahipsiz Top Kazanma: 7

İsabetli Şut: 2

Kilit Pas: 1

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Kasımpaşa Kasımpaşa
1 - 0
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.