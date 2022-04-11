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İrfan Can Eğribayat Galatasaray'a transfer oluyor! Tepkiler çığ gibi...

11.04.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde kalma umudu mücizelere kalan Göztepe, İrfan Can Eğribayat, Halil Akbunar, Atınç Nukan ve Obinna Nwobodo'yu satmaya karar verdi. İrfan Can Eğribayat'ın ise Galatasaray'a transfer olacak iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. Sarı-kırmızılılar ile yapılan maçta yediği hatalı gollerle gündeme gelen İrfan Can'ın bu transferine taraftarlar karşı çıktı. İşte detaylar...

İrfan Can Eğribayat Galatasaray'a transfer oluyor! Tepkiler çığ gibi...
İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Eğribayat

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Göztepe
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Spor Toto Süper Lig'de evinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilip üst üste 9'uncu maçını kaybeden ve bitime 6 maç kala kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Göztepe, kadro yapılanmasına başladı.

NDİAYE'NİN ARDINDAN 4 FUTBOLCU DAHA

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İlk olarak golcüsü Cherif Ndiaye'yi Çin Halk Cumhuriyeti ekibi Shangai Port'a bonservis bedeliyle gönderen sarı-kırmızılıların 4 futbolcudan daha hatırı sayılır gelir etmek için kulüplerle görüşmelere başladığı ifade edildi.

İRFAN CAN, HALİL, ATINÇ VE OBİNNA SATILACAK

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Mehmet Sepil'in başkanlıktan istifa edip hisselerini devretmeye hazırlandığı İzmir ekibinde yönetimin, süresiz kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat, takım kaptanı Halil Akbunar, stoper Atınç Nukan ve orta saha Obinna Nwobodo'yu iyi bir gelir elde edebilmek için satacağı bildirildi.

İRFAN CAN İÇİN GALATASARAY İDDİASI

Kaleci İrfan Can'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddiası sosyal medyayı bir anda karıştırdı. Galatasaray maçlarında yediği hatalı gollerle gündeme gelen genç kaleciye büyük tepki gösteriliyor.

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transfer Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe
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