İrfan Can Eğribayat Galatasaray'a transfer oluyor! Tepkiler çığ gibi...

Spor Toto Süper Lig'de evinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilip üst üste 9'uncu maçını kaybeden ve bitime 6 maç kala kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Göztepe, kadro yapılanmasına başladı.
İlk olarak golcüsü Cherif Ndiaye'yi Çin Halk Cumhuriyeti ekibi Shangai Port'a bonservis bedeliyle gönderen sarı-kırmızılıların 4 futbolcudan daha hatırı sayılır gelir etmek için kulüplerle görüşmelere başladığı ifade edildi.
Mehmet Sepil'in başkanlıktan istifa edip hisselerini devretmeye hazırlandığı İzmir ekibinde yönetimin, süresiz kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat, takım kaptanı Halil Akbunar, stoper Atınç Nukan ve orta saha Obinna Nwobodo'yu iyi bir gelir elde edebilmek için satacağı bildirildi.
Kaleci İrfan Can'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddiası sosyal medyayı bir anda karıştırdı. Galatasaray maçlarında yediği hatalı gollerle gündeme gelen genç kaleciye büyük tepki gösteriliyor.
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