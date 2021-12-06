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İrfan Can Eğribayat: Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

06.12.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, 5,5 aylık bebeklerini anne karnında kaybetmelerine rağmen müsabakada forma giydi.

İrfan Can Eğribayat: Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum
İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Eğribayat

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Göztepe
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Göztepe'nin kalecisi İrfan Can ve eşi Ceren Eğribayat, 5,5 aylık hamileyken bebeklerini kaybetme acısı yaşadı.

Takımı sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılırken, 23 yaşındaki file bekçisi maçın ardından gözyaşlarını tutamadı.

ÖZET | Göztepe 2-1 Gaziantep FKÖZET | Göztepe 2-1 Gaziantep FK

"Ben normalde oynamayacaktım bu maçta. Dün eşimin yanına Ankara'ya gittim. Eşim bana 'bebeğimiz için oyna' dedi. Bugün de bakıyorum üç tane top direkten dönüyor. Bugün kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Maçla ilgili söyleyecek bir şey yok zaten. İyi dileklerini gönderen herkese teşekkür ediyorum. Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Ben hocamıza da teşekkür ediyorum. Bana 'git 20 gün, 1 ay gelme' dedi ama ben takımımın yanında olmak istedim ve eşim de bunu çok fazla istedi. Bugün kazandık, uzun süredir kazanamıyorduk. Yukarıya çıkmamız lazımdı. Ben bunu bebeğimizin şansıyla olduğunu düşünüyorum. Allah'ıma şükürler olsun ki bugün kazandık."

Göztepeli futbolcular, karşılaşmada ilk golden sonra kaleci İrfan Can Eğribayat'a koşarak moral verdi. Müsabakadan sonra gözyaşlarını tutamayan İrfan Can Eğribayat'a takım arkadaşları ve taraftarlar destek oldu.


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