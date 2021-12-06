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ÖZET | Göztepe 2-1 Gaziantep FK

06.12.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Göztepe, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti ve 5 maç aradan sonra kazandı. Göztepe - Gaziantep FK maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Göztepe 2-1 Gaziantep FK
Adis Jahovic

Adis Jahovic

MKD Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Göztepe
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Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmasında Göztepe, Gaziantep FK'yı ağırladı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan ve 45+4. dakikada Adis Jahovic kaydetti. Gaziantep FK'nın tek sayısı ise 61. dakikada Recep Niyaz'dan geldi.

Göztepe'de Obinna, 58. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Göztepe, ligde 5 maç aradan sonra kazandı ve puanını 14'e yükselterek 17. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Gaziantep FK ise 18 puanla 16. sırada yer buldu.

Göztepe, gelecek hafta Rizespor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmanın 39. dakikasında Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Ertuğrul Ersoy ile Jahovic arasındaki mücadelede Jahovic yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk pozisyonda penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Jahovic, topu filelerle buluşturdu: 1-0.

45+1. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dicko'nun şutunda savunmadan seken top, üst direğe çarpıp kornere çıktı.

45+4. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Göztepe atağında Halil'in pasıyla topa hareketlenen Jahovic, meşin yuvarlakla bir süre ilerledikten sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47' sağ kanattan atak yapan Göztepe’de, Berkan’ın pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Halil Akbunar, yerden sert şut gönderdi ancak top kalenin sağından az farkla oyun alanını terk etti.

49' sol kanattan yüklenen Gaziantep FK’de Dicko ile paslaşan Halil İbrahim, topu ceza sahasına çevirdi, topla tekrar buluşan Dicko, plase vuruşla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak sağ direk dibinden auta çıktı.

59' orta alanda gelişen pozisyonda Caulker’a sert müdahalede bulunan Obinna, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

61' sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim’in ceza sahasına yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Recep, sol ayağıyla sert vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

75' yaklaşık 25 metreden kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanan Gaziantep FK’da Maxim’in direkt kaleye vuruşunda kaleci İrfan Can iki hamlede topun sahibi oldu.

78' orta alandan yüklenen Gaziantep FK’da Kenan’ın ceza sahası dışı sol çaprazından attığı falsolu şutta meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanını terk etti.

87' sol kanattan gelişen Göztepe atağında Berkan’ın ortasına Arslanagic dokundu, yakın direkte toplu buluşan Ndiaye’nin şutunda top, kalecide kaldı.

90+5' dol kanattan yüklenen Gaziantep FK’da Sagal’ın topu kale önüne çevirdiği karambolde kalan pozisyonda topa dokunan Caulker’ın vuruşu sağ direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Göztepe defansı topu uzaklaştırdı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Arslanagic, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Dk. 83 Kahraman Demirtaş), Lourency (Dk. 61 Yalçın Kayan), Jahovic (Dk. 76 Cherif Ndiaye)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Halil İbrahim Pehlivan), Caulker, Toşca, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan (Dk. 72 Figueiredo), Maxim, Mendyl (Dk. 46 Sagal), Dicko (Dk. 77 Kenan Özer), Muhammet Demir

Goller: Dk. 39 (Penaltıdan) ve 45+4 Jahovic (Göztepe), Dk. 59 Recep Niyaz (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 58 Obinna (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 45 Atakan Çankaya, Dk. 45+3 Lourency, Dk. 63 Berkan Emir (Göztepe), Dk. 45+6 Kitsiou, Dk. 87 Kenan Özer, Dk. 90+2 Toşca (Gaziantep FK)


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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Göztepe Gaziantep FK
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