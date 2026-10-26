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İrfan Can Kahveci'den derbi tarihine geçen rövaşata golü!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray, Victor Osimhen'in kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 öne kapattı. Fenerbahçe ikinci yarıda İrfan Can Kahveci'nin muhteşem rövaşata golüyle umutlanırken, bu şık gol derbi tarihinin unutulmazları arasına girdi.

İrfan Can Kahveci'den derbi tarihine geçen rövaşata golü!
Emre Şen
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanan ve nefesleri kesen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde heyecan dorukta devam ediyor. Karşılaşmanın ilk devresinde sarı-kırmızılı takım üstünlüğü ele geçirirken, ikinci yarıda atılan muazzam gol tribünleri ve ekran başındakileri büyüledi.

VİCTOR OSİMHEN SAHNEDE: İLK YARI 2-0

İrfan Can Kahveci den derbi tarihine geçen rövaşata golü! 1

Dev derbinin ilk dakikalarından itibaren hücumda etkili bir görüntü sergileyen ev sahibi Galatasaray, yıldız golcüsü Victor Osimhen'in bulduğu gollerle rakip savunmaya zor anlar yaşattı. Nijeryalı golcü, ilk devrede kaydettiği gollerle takımını sırtladı ve sarı-kırmızılılar soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle girdi.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN DERBİ TARİHİNE GEÇECEK RÖVAŞATA

İrfan Can Kahveci den derbi tarihine geçen rövaşata golü! 2

Karşılaşmanın ikinci yarısında skoru değiştirmek için yüklenen Fenerbahçe, 62. dakikada aradığı golü muazzam bir estetikle buldu. Rakip ceza sahası içerisinde topla buluşan İrfan Can Kahveci, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahale etmesine izin vermeyerek kusursuz bir zamanlamayla havada yükseldi ve muhteşem bir rövaşata vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu nefis gol, şimdiden Türk futbol ve derbi tarihlerinin en iyi golleri listesindeki yerini aldı.

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