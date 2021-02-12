İrfan Can Kahveci'den Galatasaray göndermesi! Mert Hakan Yandaş ile poz verdi

Yaz ve ara transfer döneminde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci transferlerinde kazanan sarı lacivertli ekip olurken bu isimlerle ilgili tartışmalar bitmiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İrfan Can'ın Galatasaray'a gelmek istediğini ifade ederken yakın arkadaşları Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı da transfer iddiaları gündemdeyken İrfan Can'ın gol sevincini taklit ediyordu.

Bu sürecin ardından İrfan Can Kahveci Fenerbahçe imza attı. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da konuyla ilgili ilk kez konuştu.

İrfan Can'ın Galatasaray'a gelmek istediğini yineleyen Abdurrahim Albayrak, "İrfan Can Galatasaraylı olduğunu söyledi. Her oyuncuyu alamazsınız. Biz Başakşehir kulübüne çıkabileceğimiz maksimum rakamı söyledik. Ben de ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum, kimseye de vermedim." açıklamasını yaptı.

Bu sözler üzerine akşam saatlerinde yapılan idmanın ardından İrfan Can Kahveci'den paylaşım geldi. Kalbine Fenerbahçe'yi etiketleyip kalp emojileri koyan İrfan Can, daha sonra ise Fenerbahçe'nin de servis ettiği Mert Hakan'la çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.