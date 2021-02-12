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İrfan Can Kahveci'den Galatasaray göndermesi! Mert Hakan Yandaş ile poz verdi

12.02.2021 17:02 | Son Güncelleme:
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İrfan Can Kahveci'den Galatasaray göndermesi! Mert Hakan Yandaş ile poz verdi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın sözlerinin ardından İrfan Can Kahveci'den 'kalpli' Fenerbahçe paylaşımları geldi.

Yaz ve ara transfer döneminde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci transferlerinde kazanan sarı lacivertli ekip olurken bu isimlerle ilgili tartışmalar bitmiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İrfan Can'ın Galatasaray'a gelmek istediğini ifade ederken yakın arkadaşları Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı da transfer iddiaları gündemdeyken İrfan Can'ın gol sevincini taklit ediyordu.

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Bu sürecin ardından İrfan Can Kahveci Fenerbahçe imza attı. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da konuyla ilgili ilk kez konuştu.

İrfan Can'ın Galatasaray'a gelmek istediğini yineleyen Abdurrahim Albayrak, "İrfan Can Galatasaraylı olduğunu söyledi. Her oyuncuyu alamazsınız. Biz Başakşehir kulübüne çıkabileceğimiz maksimum rakamı söyledik. Ben de ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum, kimseye de vermedim." açıklamasını yaptı.

Bu sözler üzerine akşam saatlerinde yapılan idmanın ardından İrfan Can Kahveci'den paylaşım geldi. Kalbine Fenerbahçe'yi etiketleyip kalp emojileri koyan İrfan Can, daha sonra ise Fenerbahçe'nin de servis ettiği Mert Hakan'la çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
Mutluyuz mesutuz huzur için gelsin dostlara bir fincan kahve 6slilere yok ahahhaha
@aaltay_1983 HEP MERAK ETMİŞİMDİR İÇİ KAN AĞLARKEN BİR İNSANIN ETRAFA GÜLÜCÜKLER DAĞITMASI NE KADAR DA ZOR BİR ROL OLSA GEREK EVET BİZLERDE KAHVELERİMİZİ YUDUMLUYORUZ WAKEAME'LERİ, DEMBABA LARI, MUHAMMET MUSTAFALARI İZLERKEN AMA BİZİM İZLEDİKLERİMİZ SAHADA TOP OYNUYORLAR 3 HAFTADIR TRİBÜNDE YATMIYORLAR BİLMEM ANLATABİLDİMMİ
bulunmayan hint kumaşımı bu adam.Zaman gösterecek bakalım.bizim aldiklariniz mi yoksa fener in aldıklarını iyi çıkacak.
bulunmayan hint kumaşı değil bizde onu söylüyoruz.yani sizin yöneticiler hala hazımsızlık yapiyor.ayrica sizin aldığınız kiralik iki senede 20 maça çıkmamış.yemin ederim daha önceden adını dahi duymamissindir.inun için kendi kendini avutma.eziksiniz işte.
YAZIK YA BUNLAR SADECE VE SADECE ACİZLİĞİN RESMİ YEMİN EDERİM REZİLLİK DİZ BOYU ADAMA SORMAZLARMI O KADAR PARA VERDİNİZ 3 MAÇ GEÇTİ ADAM TRİBÜNDE "KAHVE" İÇİYOR SONRA GELMİŞ BURADA ÇOCUKÇA İŞLER YAPIYOR BİZLER ÇOOOOOOKKKKK GÖRDÜK KOÇUM O FORMAYI ÖPMELERİ, ARMAYI ÖPMELERİ HEPSİ PARALARINI ALDILAR KEYİFLERİNE BAKTILAR

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