İrfan Can Kahveci'den küfürlü tepki!

Fenerbahçe, Göztepe deplasmanından 1-1’lik beraberlikle döndü. Lider Trabzonspor’la fark 12’ye çıktı

Maça damga vuran ise İrfan Can Kahveci’nin oyundan alınırken Mesut Özil’e isyan etmesi oldu… Serdar Dursun’a mükemmel bir gol attıran İrfan Can 78’inci dakikada yerini Diego Rossi’ye bırakırken Mesut Özil’e, “Böyle bir şey olabilir a… k… ya…” diyen isyan ettiği anlar kameralara yansıdı. İrfan Can’ın daha sonra Mesut’a, “seni çıkaramıyor, beni çıkarıyor” sözlerini kullandığı belirtildi.

Bu arada Göztepe’nin attığı golde Jahovic’e asisti yapan isim olan Mesut Özil, Pereira tarafından oyundan alındığı sırada tepki gösterdi.



