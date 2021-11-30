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İrfan Can Kahveci'den küfürlü tepki!

30.11.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Göztepe maçında oyundan alınmasına tepki gösterdi.

İrfan Can Kahveci'den küfürlü tepki!
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Göztepe deplasmanından 1-1’lik beraberlikle döndü. Lider Trabzonspor’la fark 12’ye çıktı

Maça damga vuran ise İrfan Can Kahveci’nin oyundan alınırken Mesut Özil’e isyan etmesi oldu… Serdar Dursun’a mükemmel bir gol attıran İrfan Can 78’inci dakikada yerini Diego Rossi’ye bırakırken Mesut Özil’e, “Böyle bir şey olabilir a… k… ya…” diyen isyan ettiği anlar kameralara yansıdı. İrfan Can’ın daha sonra Mesut’a, “seni çıkaramıyor, beni çıkarıyor” sözlerini kullandığı belirtildi.

Bu arada Göztepe’nin attığı golde Jahovic’e asisti yapan isim olan Mesut Özil, Pereira tarafından oyundan alındığı sırada tepki gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Göztepe İrfan Can Kahveci
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