İrfan Can Kahveci'den olay gol sevinci!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Ülker Stadı'nda Denizlispor'u konuk ederken sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın ikinci yarısında sarı lacivertliler İrfan Can Kahveci ile ikinci golü buldu. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde sarı lacivertlilerde Caner Erkin, sağ kanattan korner kullandı ve ceza alanı ön çizgisinde İrcan Can Kahveci topu rakip filelere gönderdi. Ancak maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR kontrolü sonrası pozisyona ofsayt dedi ve golü iptal etti.

İptal edilen golde İrfan Can Kahveci'nin sevinci ise konuşulacak cinsten oldu. Transfer sürecinde 'Kahve' göndermelerinin yapıldığı oyuncu, gol sevincini de bu şekilde yaşadı.



