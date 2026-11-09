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İrfan Can Kahveci için olay iddia! "Belki milli takıma bir daha hiç almayacak"

Fenerbahçe’nin Çorum’u 5-0 yendiği maçta İrfan Can Kahveci’nin gol sevinci tartışıldı. Nihat Kahveci, İrfan Can’ı uyardı.

İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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İrfan Can Kahveci için olay iddia! "Belki milli takıma bir daha hiç almayacak"
Emre Şen

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Çorum FK’yı 5-0 yendi. Karşılaşmaya iki gol atan İrfan Can Kahveci’nin gol sevinci damga vururken, Nihat Kahveci maçın ardından İrfan Can’ı yaptığı hareket nedeniyle uyardı.

İRFAN CAN’IN GOL SEVİNCİ GÜNDEM OLDU

İrfan Can Kahveci için olay iddia! "Belki milli takıma bir daha hiç almayacak" 1

Süper Lig’in 11. haftasında Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçta Fenerbahçe, Mason Greenwood’un 12 ve 63. dakikalardaki, İrfan Can Kahveci’nin 21 ve 56. dakikalardaki ve Oğuz Aydın’ın 74. dakikadaki golleriyle 5-0 kazandı. Fenerbahçe formasıyla 200. maçına çıkan İrfan Can, 56. dakikada attığı ikinci golün ardından kameralara dönerek ceplerini kontrol etti. Bu hareket, A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğü döneminde maç sonu soyunma odasına giderken ceplerini kontrol ettiği görüntüleri hatırlattı ve sosyal medyada Yalçın’a gönderme olarak yorumlandı. Milli takım kadrosuna davet edilmeyen İrfan Can, tepkilerin ardından açıklama yaptı.

“Formda ve iyiyim. Milli Takım’a davet gelmeyince üzüldüm, bu yalan değil ama gol sevincimde Sergen Hoca’yla ilgili hiçbir şey yapmadım. Hiçbir alakası yok.”

NİHAT KAHVECİ: “NEDEN YAPTIĞINI SÖYLE Kİ KONU KAPANSIN”

İrfan Can Kahveci için olay iddia! "Belki milli takıma bir daha hiç almayacak" 2

Nihat Kahveci, İrfan Can’ın açıklamasını yeterli bulmadı. Eski golcüye göre İrfan Can sevincinin sebebini açıklayarak konuyu kapatmalıydı, çünkü kamuoyunda sevinç Sergen Yalçın’a yapılmış bir gönderme olarak konuşuluyor.

“İroni yapıyor o zaman ya gülümsüyor. Şimdi açıklama yaptı evet, ona ‘yapmadım’ diyorsan neden yaptığını da söyle ki konu kapansın. Aslında ‘bu sevinci şundan dolayı yaptım’ de bir şey de neyse. ‘Ben Sergen Hoca’ya yapmadım’ şu an kamuoyu öyle konuşuyor, ‘Ben şuna yaptım’ de kapat konuyu.”

“BELKİ HİÇ MİLLİ TAKIMA ALMAYACAK”

İrfan Can Kahveci için olay iddia! "Belki milli takıma bir daha hiç almayacak" 3

Kahveci, İrfan Can’ı kadroda beklediğini ancak teknik direktörün polemik çıkmaması için yaptığı açıklamaya da saygı duyduğunu söyledi. Milli takım teknik direktörünü en çok eleştiren isimlerden biri olduğunu hatırlatan Kahveci, buna rağmen bu hareketi yapmayacağını ifade etti. İrfan Can’ın hâlâ milli takım kariyerinin olduğunu belirten Kahveci, bu tepkiden sonra Sergen Yalçın’ın oyuncuyu hiç çağırmayabileceği uyarısında bulundu.

“Ben İrfan Can Kahveci’yi kadroda beklerdim. Ama saygı da duyarım, hocamız çıktı polemik olmasın dedi. İrfan Can Kahveci’nin daha milli takım kariyeri var ve bu tepkiden sonra milli takım teknik direktörü belki hiç almayacak. Ben bir eski profesyonel futbolcu olarak milli takıma gitme ihtimalim var diyelim... Ben yapmazdım bu hareketi. Bak ben en çok eleştiren kişiyim milli takım teknik direktörünü yani aynen, ama ben bile diyorum ki yapmamalıydı.”

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci Nihat Kahveci fenerbahçe
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