İrfan Can Kahveci ile ilgili karar verildi! Adı Beşiktaş ile anılıyordu...

Taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan İrfan Can Kahveci takımdan ayrılmak istiyordu. Mutlu olduğu ve ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen İrfan Can Kahveci, menajerine talimat vermişti.

KALMAYA KARAR VERDİ

İrfan Can Kahveci'yi isteyen takımlar olmasına rağmen İrfan Can yeni sezonda Fenerbahçe'de kalacak. Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımdan gitme fikrini değiştiren milli oyuncu, gelecek yeni teknik direktörle birlikte çıkışa geçmeyi planlıyor.

BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

Süper Lig'den Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği oyunculardan biri olan İrfan Can'ın kararı sonrası siyah-beyazlılar farklı oyuncular aramaya başladı.



