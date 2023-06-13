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İrfan Can Kahveci ile ilgili karar verildi! Adı Beşiktaş ile anılıyordu...

13.06.2023 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek İrfan Can Kahveci takımdan ayrılmaya karar vermişti. Taraftarların kendisini hemen hemen her maç ıslıklamasından bunalan yıldız oyuncu menajerine talimat vererek takım aramasını söylemişti. İrfan Can'ın Fenerbahçe'deki geleceği netleşti.

İrfan Can Kahveci ile ilgili karar verildi! Adı Beşiktaş ile anılıyordu...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan İrfan Can Kahveci takımdan ayrılmak istiyordu. Mutlu olduğu ve ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen İrfan Can Kahveci, menajerine talimat vermişti.

KALMAYA KARAR VERDİ

İrfan Can Kahveci'yi isteyen takımlar olmasına rağmen İrfan Can yeni sezonda Fenerbahçe'de kalacak. Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımdan gitme fikrini değiştiren milli oyuncu, gelecek yeni teknik direktörle birlikte çıkışa geçmeyi planlıyor.

BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

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Süper Lig'den Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği oyunculardan biri olan İrfan Can'ın kararı sonrası siyah-beyazlılar farklı oyuncular aramaya başladı.


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Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci fenerbahçe sezon süper li

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