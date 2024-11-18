İrfan Can Kahveci imzayı atıyor... 3 yıllık anlaşma! Resmi açıklama an meselesi

Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçilerinden Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken transfer temasları da sıklaşmış durumda.

Sarı-Lacivertliler yalnızca dış transferde değil, iç transferde de çalışmalarını sürdürürken sezonun tamamlanmasıyla sözleşmesi̇ sona erecek isimlerden olan mi̇lli̇ futbolcu İrfan Can Kahveci̇ için harekete geçmişti.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-Laci̇vertli̇ yöneti̇mle yapılan görüşmeler sonucunda yıldız futbolcunun 3 yıllık yeni̇ bi̇r kontrata i̇mza atması konusunda büyük oranda anlaştı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Mevcut sözleşmesi̇ 30 hazi̇ran 2025'te sona erecek olan İrfan Can, kısa süre i̇çi̇nde bu anlaşmayı resmi̇yete dökerek geleceği̇ni̇ beli̇rleyecek.