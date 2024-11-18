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İrfan Can Kahveci imzayı atıyor... 3 yıllık anlaşma! Resmi açıklama an meselesi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.11.2024 14:55
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Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek isimlerden İrfan Can Kahveci için çalışmalar devam ederken milli yıldız 3 yıllık sözleşmeye imza atmaya çok yakın. İşte detaylar...

İrfan Can Kahveci imzayı atıyor... 3 yıllık anlaşma! Resmi açıklama an meselesi
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçilerinden Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken transfer temasları da sıklaşmış durumda.

Sarı-Lacivertliler yalnızca dış transferde değil, iç transferde de çalışmalarını sürdürürken sezonun tamamlanmasıyla sözleşmesi̇ sona erecek isimlerden olan mi̇lli̇ futbolcu İrfan Can Kahveci̇ için harekete geçmişti.

3 YILLIK SÖZLEŞME

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Sarı-Laci̇vertli̇ yöneti̇mle yapılan görüşmeler sonucunda yıldız futbolcunun 3 yıllık yeni̇ bi̇r kontrata i̇mza atması konusunda büyük oranda anlaştı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

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Mevcut sözleşmesi̇ 30 hazi̇ran 2025'te sona erecek olan İrfan Can, kısa süre i̇çi̇nde bu anlaşmayı resmi̇yete dökerek geleceği̇ni̇ beli̇rleyecek.

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Süper Lig İrfan Can Kahveci son dakika fenerbahçe imza sözleşme
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