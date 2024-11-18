Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçilerinden Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken transfer temasları da sıklaşmış durumda.
Sarı-Lacivertliler yalnızca dış transferde değil, iç transferde de çalışmalarını sürdürürken sezonun tamamlanmasıyla sözleşmesi̇ sona erecek isimlerden olan mi̇lli̇ futbolcu İrfan Can Kahveci̇ için harekete geçmişti.
Sarı-Laci̇vertli̇ yöneti̇mle yapılan görüşmeler sonucunda yıldız futbolcunun 3 yıllık yeni̇ bi̇r kontrata i̇mza atması konusunda büyük oranda anlaştı.
Mevcut sözleşmesi̇ 30 hazi̇ran 2025'te sona erecek olan İrfan Can, kısa süre i̇çi̇nde bu anlaşmayı resmi̇yete dökerek geleceği̇ni̇ beli̇rleyecek.