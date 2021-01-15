İrfan Can Kahveci ısrarı! Galatasaray'a böyle gelecek

Galatasaray'da transferin en önemli gündem maddesi olan İrfan Can Kahveci'ye imza attırmak için yoğun mesai harcanıyor.Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediğini açıkça ifade ettiği yıldız futbolcu için seferberlik ilan edildi.25 yaşındaki futbolcu da Galatasaray'la ilgili gelen bir soruya, ''Fatih Terim çok değerli bir hocamız" şeklinde cevap vermişti.

Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'la yakın arkadaş olan İrfan Can'ın da Galatasaray'a gelme konusunda istekli olduğu belirtildi.Sarı-kırmızılı taraftarlar da yıldız futbolcunun transferini beklerken, başarılı orta sahanın maliyeti imzada en büyük engel olarak gözüküyordu.An itibarıyla FFP nedeniyle İrfan Can'ın bonservisini karşılama durumu olmayan sarı-kırmızılılar yeni formüller üzerinde duruyor.

SPONSOR BULUNUP GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

TRT Spor'un haberine göre, İrfan Can Kahveci transferi için sponsor desteği arayan Galatasaray, sponsor bulmasının ardından Başakşehir'in kapısını çalacak.Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta saha oyuncusu bu sezon Süper Lig'de 15 maçta forma giydi. Bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.