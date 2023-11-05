İrfan Can Kahveci'nin hakem Zorbay Küçük'e neler söylediği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 mağlup olduğu maçta birçok tartışmalı hakem kararı gündeme gelmişti. İrfan Can Kahveci'nin sakatlık yaşadığı pozisyona devam kararı veren Zorbay Küçük o anlarda tecrübeli oyuncuyu sinirlendirmişti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Maçın ardından yayınlanan görüntülerde İrfan Can Kahveci'nin hakem Zorbay Küçük'e o anlarda neler söylediği ortaya çıktı.

"YETER ARTIK YETER!"

Kameralardan görünen pozisyonda Trabzonsporlu futbolcunun ayağına basmasıyla acı içinde yer kalan İrfan Can Kahveci, sağlık ekiplerinin oyun alanına girmesiyle saha kenarına alınmıştı. Tedavisi sona erdikten sonra faul kullanılmasını bekleyen İrfan Can, faul verilmediğini görünce hakeme dönüp, "yeter artık yeter!" diye bağırdığı öğrenildi.





