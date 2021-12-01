İrfan Can Kahveci'nin kavga görüntüleri ortaya çıktı

Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında yaşanan gerilim nedeniyle PFDK'ya sevk edilen İrfan Can Kahveci ile Atakan Çankaya’nın görüntüleri ortaya çıktı.

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Aktarılan görüntülerde iki futbolcunun birbirine yumruk attığı, araya diğer sporcuların ardından da polisin girdiği görülüyor. TFF'nin bu görüntülerden sonra nasıl bir ceza vereceği merak konusu oldu.

FENERBAHÇE'DEN SEVK KARARINA TEPKİ

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesine tepki gösterdi.

Kızılhan, "İrfan Can ile rakip futbolcu arasında yaşanan itiş kakışın saldırı olarak nitelenmesi ve sevkin bu şekilde yapılması, bizim açımızdan asla kabul edilebilir değildir ve en açık tabirle de iş bilmezliktir, kötü niyettir" ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE'DEN TEPKİ

Göztepe Kulübü ise Atakan Çankaya ve İrfan Can Kahveci arasında yaşanan olaylar hakkında açıklama yayımlayarak devre arasında yaşanan olay sebebiyle Atakan Çankaya'nın disiplin kuruluna sevk edilmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.



