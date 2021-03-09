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İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, Konya dönüşü uçakta kutlama yaptı

09.03.2021 10:07 | Son Güncelleme:
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İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, Konya dönüşü uçakta kutlama yaptı

Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci Konyaspor galibiyeti sonrası İstanbul'a dönüş uçağında tezahüratlar eşliğinde kutlama yaptı ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı Konyaspor maçını 3-0 kazandı. Aldığı net galibiyetin yanı sıra ortaya koyduğu mücadeleyle de taraftarını mest eden sarı-lacivertliler, galibiyet coşkusunu dönüş yolunda yaşadı.

"SENDEN AYRI FENERBAHÇE YAPAMIYORUM"

İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe tezahüratları yaptığı anları İrfan Can Kahveci sosyal medya hesabından yayınladı. Milli futbolcu paylaşımına, "Senden ayrı Fenerbahçe yapamıyorum" mesajını ekledi ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.Futbolcuların keyifli anlarına Fenerbahçe taraftarı da yoğun ilgi gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Küçük zaferlere sevinenler asla büyük hedeflere ulaşamazlar
yakisir tebrikler fenerbahce
Bizim takım yavaş yavaş havaya giriyor

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