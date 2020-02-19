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Irina Shayk partide Twerk yaptı olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 09:33 | Son Güncelleme

Londra Moda Haftası kapsamında düzenlenen Burberry'nin yeni koleksiyon tanıtımı için podyuma çıkan Irina Shayk podyumdan indikten sonra kalça dansı yaptı. Partiye katılan güzel model twerk yaparak beğeni topladı.

Dünyaca ünlü top model Irina Shayk, Londra Moda Haftası kapsamında düzenlenen Burberry defilesinde, Gigi Hadid ve Bella Hadid ile birlikte podyuma çıktı. Defile esnasında tüm ciddiyeti ile podyumda salınan Shayk, akşam katıldığı after partide ise adeta kendinden geçti.

Bir grubun ortasında dans ederken, bir anda Twerk yapmaya başlayan Shayk, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İzleyenler ise şaşkındı. Genel olarak donuk bir ifadeye sahip olan ünlü modeli daha önce kimse böyle dans ederken görmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
irina shayk, Irina Shayk twerk,

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