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'Vatan Haini' sözleri pahalıya patladı! Dünyaca ünlü isim boykot uyarılarına yanıt verdi! Bir konser iptal edildi...

DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan, boykot çağrısı yapan gençlere 'Vatan haini' demesinin ardından tepki çekmişti. Özkan'ın İstanbul'da dünyaca ünlü isimlerin konserlerini düzenleyeceği ortaya çıkmıştı. Konserler için boykot çağrısı yapıldı ve dünyaca ünlü isim gençlerin boykot uyarılarına yanıt verdi. Bir konser ise iptal edildi.

'Vatan Haini' sözleri pahalıya patladı! Dünyaca ünlü isim boykot uyarılarına yanıt verdi! Bir konser iptal edildi...

Dünyaca ünlü sanatçılar Robbie Williams ve Muse'un İstanbul konserlerini organize eden DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan, boykot çağrısı yapan gençler için 'Vatan haini' demişti. Tepkilerin ardından Özkan, ilk önce kendisine ve şirketi DBL Entertainment'a yönelik paylaşımlara "Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımına katkı sağlayacak işler yapan firmamızı ve beni aklınca hedef gösteren bu 'müptezel' ve avanesiyle yargı önünde hesaplaşacağız." diye yanıt vermişti.

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Özkan'ın bu açıklamalarının ardından da DBL Entertainment'ın 2025 etkinlik takviminde Robbie Williams, Muse ve Trevor Noah gibi dünyaca ünlü isimlerin İstanbul'da sahne alacağı ortaya çıkmıştı. Ardından da sosyal medyada bu konserleri boykot etme çağrısı yapıldı.

ANE BRUN BOYKOT ÇAĞRISINA YANIT VERDİ

Boykot çağrılarının ardından şirket bünyesinde konser verecek olan Norveçli müzisyen Ane Brun, Türk hayranlarının boykot uyarılarına yanıt verdi. Türkiye'den çok sayıda hesap, Türkiye organizatörü DBL Entertainment'ı boykot ettiklerini yazdı. Brun, "Farkında değildim. Öğrencileri destekliyorum. Harekete geçiyorum" dedi.

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Aynı şirketin düzenlediği ünlü komedyen Trevor Noah'ın 23 Nisan'da sahneye çıkacağı etkinlik için biletin alınacağı sayfada 'iptal edildi' uyarısı çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu boykot
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