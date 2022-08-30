Irina Shayk ve eski aşkı Bradley Cooper tatilde! "Aşk yeniden"

Lea adında kızları bulunan oyuncu Bradley Cooper ile model Irina Shayk birlikte poz verince sosyal medya yıkıldı. Üstelik bu poz birlikte gidilen bir tatildendi. Cooper ile birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkaran Shayk, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

Irina Shayk ile Bradley Cooper arasında fotoğraflara yansıyan samimiyet, özellikle de modelin bir kalp şekli üzerinde kumlara uzanarak verdiği poz "Aşk yeniden" yorumlarına sebep oldu.

LADY GAGA AYRILIK SEBEBİ GÖSTERİLMİŞTİ

'A Star Is Born' filmindeki rol arkadaşı Gaga ile ünlü aktörün hakkında çıkan aşk dedikoduları uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. 2015-2019 yılları arasında ilişki yaşayan Shayk ile Cooper'ın ayrılık nedeni olarak şarkıcı Lady Gaga gösterilmişti.



