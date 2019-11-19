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İrlanda Cumhuriyeti 1 - 1 Danimarka (EURO 2020 Elemeleri)

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.11.2019 01:08 | Son Güncelleme

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde üç grupta son hafta maçları oynandı.

İrlanda Cumhuriyeti 1 - 1 Danimarka (EURO 2020 Elemeleri)

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, D, F ve J gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.

Gecenin öne çıkan maçında, D Grubu'nda şampiyonaya gitme mücadelesi veren İrlanda Cumhuriyeti ve Danimarka karşı karşıya geldi. Deplasmanda İrlanda ile 1-1 berabere kalan Danimarka, 16 puanla ikinci olarak şampiyonaya katılma hakkını elde etti.

Cebelitarık'ı deplasmanda 6-1 mağlup eden İsviçre de 17 puanla grup birincisi olarak EURO 2020 biletini aldı.

F Grubu'nda şampiyonaya katılmayı daha önce garantileyen takımlardan İspanya, sahasında Romanya'yı 5-0 gibi farklı bir skorla geçerek grubu 26 puanla lider tamamladı. İsveç de sahasında Faroe Adaları'nı 3-0 yenerek 21 puanla grup ikincisi oldu.

Bu grupta oynanan diğer maçta Norveç, Malta'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederken, galibiyet golünü Trabzonsporlu Alexander Sörloth attı.

J Grubu'nda yer alan Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, sahasında Ermenistan'ı 9-1 mağlup ederek gecenin en farklı galibiyetini elde ederken, grubu da 30 puanla lider tamamladı. Yunanistan'a deplasmanda 2-1 yenilen Finlandiya da 18 puanla ikinci olarak şampiyonaya katılma hakkını kazandı.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu

Cebelitarık-İsviçre: 1-6

İrlanda Cumhuriyeti-Danimarka: 1-1

F Grubu

İspanya-Romanya: 5-0

Malta-Norveç: 1-2

İsveç-Faroe Adaları: 3-0

J Grubu

İtalya-Ermenistan: 9-1

Liechtenstein-Bosna Hersek: 0-3

Yunanistan-Finlandiya: 2-1

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Anahtar Kelimeler:
2020 avrupa futbol şampiyonası euro 2020

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