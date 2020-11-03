YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi McGuinness, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi McGuinness, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

HATAY HABERLERİ  | 03.11.2020 15:54 | Son Güncelleme

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi McGuinness, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness ve beraberindeki, heyet Hatay'da ziyaretlerde bulundu.

McGuinness ve beraberindekiler ilk olarak Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret edip bir süre görüştü.

Ardından Hatay Büyükşehir Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret eden McGuinness, tüm dünyayı etkileyen göçmen sorunları ve güvenlik meseleleri hakkında Başkan Savaş’ın görüşlerini aldı.

McGuinness, bölgede yaşanan sorunları yerinde görmenin ve tespit etmenin daha faydalı olacağını söyleyerek misafirperverliği için Başkan Savaş’a teşekkürlerini iletti.

Savaş da buradaki konuşmasında, bölgede yaşanan sorunlara yerel yönetimler olarak anne şefkati ile yaklaştıklarını belirtti.

Devletler ve hükümetlerin baba gibi, yerel yönetimlerin ise anne gibi olduğunu söyleyen Savaş, şunları konuştu:

"O yüzden de biz meselelere anne şefkati ile yaklaşıyoruz. Maalesef Birleşmiş Milletler dahil burayla ilişki kuran devletler soruna yüzeysel bakıyor. Suriye’nin ana damarı patlamış ve bu bölgede akan kan tüm bölgeyi olumsuz etkiliyor. Yanı başımızda yaşanan savaştan dolayı bu bölgede 9 yıldır insanlık dramı yaşıyor. Suriye’deki durum siyasi istikrarsızlığı da beraberinde getiriyor. Mısır’da, Libya’da Filistin’de ve Irak’ta olduğu gibi iç kargaşalar bitmeyecek ve Avrupa ve Amerika’ya daha fazla göç yaşanacak. Bugüne kadar AB, BM ve ABD’nin aldığı önlemler pansuman gibiydi ancak daha kalıcı önlemler alınmalıydı. Çok iyi önlemler alınmadığı sürece göç dalgası artarak devam edecek."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor
Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördüHatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Binlerce sahte doları piyasa sürecekken yakalandılar
Binlerce sahte doları piyasa sürecekken yakalandılar
İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra bir çocuk çıkarıldı
İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra bir çocuk çıkarıldı
İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor
İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor
Ülkü Ocakları’ndan Azerbaycan’a destek
Ülkü Ocakları’ndan Azerbaycan’a destek
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı.
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı.

Hatay Namaz Vakitleri 3 Kasım Salı

İmsak
05:33
Sabah
06:53
Öğle
12:24
İkindi
15:19
Akşam
17:45
Yatsı
19:00

Hatay Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Salı

Kemalpasa Eczanesi
Antakya
Okay Eczanesi
Antakya
Rüya Eczanesi
Antakya
Yaşam Eczanesi
Antakya
Çarem Eczanesi
Iskenderun
Esra Eczanesi
Iskenderun
Mıray Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Hatay'da sahte 156 bin dolar ele geçirildi
Hatay'da sahte 156 bin dolar ele geçirildi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.