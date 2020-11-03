İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi McGuinness, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness ve beraberindeki, heyet Hatay'da ziyaretlerde bulundu.

McGuinness ve beraberindekiler ilk olarak Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret edip bir süre görüştü.

Ardından Hatay Büyükşehir Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret eden McGuinness, tüm dünyayı etkileyen göçmen sorunları ve güvenlik meseleleri hakkında Başkan Savaş’ın görüşlerini aldı.

McGuinness, bölgede yaşanan sorunları yerinde görmenin ve tespit etmenin daha faydalı olacağını söyleyerek misafirperverliği için Başkan Savaş’a teşekkürlerini iletti.

Savaş da buradaki konuşmasında, bölgede yaşanan sorunlara yerel yönetimler olarak anne şefkati ile yaklaştıklarını belirtti.

Devletler ve hükümetlerin baba gibi, yerel yönetimlerin ise anne gibi olduğunu söyleyen Savaş, şunları konuştu:

"O yüzden de biz meselelere anne şefkati ile yaklaşıyoruz. Maalesef Birleşmiş Milletler dahil burayla ilişki kuran devletler soruna yüzeysel bakıyor. Suriye’nin ana damarı patlamış ve bu bölgede akan kan tüm bölgeyi olumsuz etkiliyor. Yanı başımızda yaşanan savaştan dolayı bu bölgede 9 yıldır insanlık dramı yaşıyor. Suriye’deki durum siyasi istikrarsızlığı da beraberinde getiriyor. Mısır’da, Libya’da Filistin’de ve Irak’ta olduğu gibi iç kargaşalar bitmeyecek ve Avrupa ve Amerika’ya daha fazla göç yaşanacak. Bugüne kadar AB, BM ve ABD’nin aldığı önlemler pansuman gibiydi ancak daha kalıcı önlemler alınmalıydı. Çok iyi önlemler alınmadığı sürece göç dalgası artarak devam edecek."

