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İrmik tatlısı nasıl yapılır? İrmik tatlısı tarifi en pratik ve en lezzetli nasıl yapılır?

14.07.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrmik tatlısı şerbetli tatlılar arasında sevilen tatlardan. Beş çayına, misafirlere her zaman ikramda bulunabileceğiniz bir tatlı. İrmik tatlısı yapmak isteyenler bu lezzetli tatlının tarifini araştırıyor. İşte en lezzetli irmik tatlısı tarifi!

İrmik tatlısı nasıl yapılır? İrmik tatlısı tarifi en pratik ve en lezzetli nasıl yapılır?

Tadıyla damakta zevk bırakan irmik tatlısı sevilerek tüketilen bir tatlı. Çayın yanında ikram edebileceğiniz bu tatlının yapımı çok kolay. Evde bulunan malzemelerle kısa sürede irmik tatlısı yapabilirsiniz. Peki irmik tatlısının basit tarifi nasıl, en lezzetli irmik tatlısı nasıl yapılır, irmik tatlısının malzemeleri nelerdir? İşte irmik tatlısı tarifi...

ŞERBETLİ İRMİK TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Keki için:

9 yemek kaşığı irmik
9 yemek kaşığı toz şeker
3 adet yumurta
1 çay bardağı yoğurt
1,5 su bardağı un
1 su bardağı süt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin

Fırın kabını yağlamak için:

1 yemek kaşığı tereyağı

Şerbeti için:

2 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
1/2 adet limon suyu

İRMİK TATLISI YAPIMI

-3 adet yumurta, 9 yemek kaşığı toz şeker ve 1 çay bardağı yoğurdu derin bir kapta mikser yardımıyla toz şeker eriyene kadar çırpın.

-1 su bardağı süt, 1 paket vanilini ekleyin.

-1,5 su bardağı elenmiş un, 9 yemek kaşığı irmik ve 1 paket kabartma tozunu sırasıyla ekleyin. Ardından güzelce karıştırın.

-Fırın kabını tereyağı ile yağlayın ve tatlı harcını kalıba aldıktan sonra üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin.

-Tatlıyı önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35 dakika kadar pişirin.

-Tatlının şerbeti için; 2 su bardağı toz şeker ve 2 su bardağı suyu 10 dakika kadar kaynatın. 3-4 damla limon suyunu katın ve kaynayan şerbeti 5 dakika sonra ocaktan alın, ılınması için bekletin.

-Fırından aldığınız sıcak tatlının üzerine ılık şerbeti dökün, şerbetini içine çekmesi için 10 dakika kadar bekletin.

-Dilimleyin ve servis edin. Afiyet olsun.

Püf noktası: Şerbetli tatlılarda şerbetin kıvamı ve dökülme zamanı çok önemlidir. Bu tür tatlılarda tatlı fırından çıkınca yani sıcakken üzerine ılık şerbet dökülmelidir.

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