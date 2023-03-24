Iron Man 2 filmin konusu nedir, oyuncuları kimler? Iron Man 2 hangi kanalda?

Iron Man 2 filmi bu akşam Fox TV ekranında izleyici ile buluşuyor. 2010 yılında vizyona giren ABD yapımı Iron Man 2 filminin başrollerinde Robert Downey Jr ve Don Cheadle'nin yanı sıra Scarlett Johansson yer alıyor. İşte Iron Man 2 filmi konusu ve oyuncuları...
Küstah ama seksi bir işinsanı görüntüsündeki Tony Stark aslında Iron Man'in ta kendisidir ve bu özelliğini tüm dünya ile paylaşmaktan hiç de çekinmiyordur. Sırrını paylaşması için "mahalle baskısı" gören Stark, orduya da hükumete de ser veriyor sır vermiyordur. Zırhının sırrı bir tek kahramanımıza ait olmalıdır! Teknolojisini orduyla paylaşması için iktidar, basından ve halktan baskı gören Tony, bilginin yanlış ellere geçmesinden korktuğu için Iron Man zırhının sırrını açıklamak istemez.
Yanında Pepper Potts, ve James Rhodey Rhodes ile birlikte, Tony yeni ittifaklar kurar ve yeni büyük güçlerle yüzleşir. Yönetmen Jon Favreau ve Oscar'a aday gösterilen Robert Downey Jr'ı tekrar bir araya getiren Iron Man 2'de, milyarder mucit Tony Stark ve arkadaşlarının macera dolu komedisi eğlenceli dakikalar vaadediyor.
Robert Downey Jr. - Tony Stark / Iron Man
Don Cheadle - Jim Rhodes
Scarlett Johansson - Notasha Romanoff / Black Widow
Mickey Rourke - Ivan / Whiplash
Gwyneth Paltrow - Pepper Potts
Sam Rockwell - Justin Hammer
Samuel L. Jackson - Nick Fury
Garry Shandling - Senator Stern
U.S. Marshal - Kate Mara
Agent Coulson - Clark Gregg
François Duhamel - Detective Lemieux
Philippe Bergeron - Karim Saleh
Major Allen - Tim Guinee
Hogan - Jon Favreau
Christine Everhart - Leslie Bibb
Howard Stark - John Slattery
Larry King - Stan Lee
Rebecca - Helena Mattsson
Chess Roberts - Olivia Munn
Dr. Jason Miller - Keith Middlebrook
Iron Man 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinde 6.9 olarak belirlenmiştir.