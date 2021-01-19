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İş adamı Akkuş’tan öğrencilere tablet desteği

19.01.2021 15:25 | Son Güncelleme:
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İş adamı Akkuş’tan öğrencilere tablet desteği

Van’ın Çaldıran ilçesi nüfusuna kayıtlı iş adamı Mehmet Emin Akkuş, Belediye Başkanı Şefik Ensari’yi makamında ziyaret ederek belediyenin başlatmış olduğu ‘Bir tablet de sen ver’ kampanyası kapsamında maddi durumu yetersiz olan öğrenciler için tablet bağışında bulundu.Ankara’da ikamet eden Çaldıranlı iş adamı, korona virüs salgınından dolayı eğitimlerine uzaktan devam eden ve maddi imkanları olmayan öğrenciler için tablet bağışında bulundu.

Van’ın Çaldıran ilçesi nüfusuna kayıtlı iş adamı Mehmet Emin Akkuş, Belediye Başkanı Şefik Ensari’yi makamında ziyaret ederek belediyenin başlatmış olduğu ‘Bir tablet de sen ver’ kampanyası kapsamında maddi durumu yetersiz olan öğrenciler için tablet bağışında bulundu.
Ankara’da ikamet eden Çaldıranlı iş adamı, korona virüs salgınından dolayı eğitimlerine uzaktan devam eden ve maddi imkanları olmayan öğrenciler için tablet bağışında bulundu. Belediye Başkanı Ensari, makamında kabul ettiği iş adamına duyarlılığından dolayı plaket vererek, “Pandemi süresince ilçemizde bulunan 20 bin öğrencimiz uzaktan eğitim alıyor.Ancak maddi durumu düşük olan, bilgisayar ya da tableti bulunmayan öğrencilerimizi Çaldıran Belediyesi olarak evlerinde ziyaret ederek tablet yardımda bulunduk. Bugün de Ankara’da ikamet eden Çaldıranlı genç iş adamı kardeşimiz bizleri ziyaret etti. Belediyemizin başlatmış olduğu ‘Bir tablet de sen ver’ kampanyamıza katılmak üzere bizleri ziyarette bulundular. Pandemi sürecinde maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimize verilmek üzere 5 adet tablet hediye etti. Devamı gelecek olan tabletleri maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimize ulaştırarak uzaktan verilen eğitimlerine katkı sağlamış olacağız. Bizde Çaldıran Belediyesi olarak iş adamı kardeşimize duyarlılığından dolayı plaketle ödüllendirdik. Bu tür duyarlı ve hayırsever iş adamlarımızın geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimleri ile ilgilenmeleri bizleri mutlu ediyor" dedi
Hayırsever iş adamı Mehmet Emin Akkuş ise pandemi sürecinden dolayı tüm ülkede olduğu gibi Çaldıran’da da öğrencilerin uzaktan eğitim aldığını hatırlatarak, “Belediyemizin başlatmış olduğu ‘Bir tablet de sen ver’ kampanyasını canı gönülden destekliyorum. İlçemizde maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize bir nebzede olsa katkımız olsun istedik. Belediye Başkanımız Şefik Ensari’nin eğitime vermiş olduğu desteği her zaman görüyoruz. Kendilerini makamında ziyaret ettik. İlçemizde uzaktan eğitim alan öğrenci kardeşlerimize katkımız olsun istedik. Aynı zamanda başkanımız yaptığımız bağıştan dolayı bizleri plaketle ödüllendirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür bağışlarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İş adamı Akkuş’tan öğrencilere tablet desteği

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