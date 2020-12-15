İş adamı Cemalettin Sarar ve eşini darbederek soygun yapan iki sanığa 27'şer yıl hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip çelik kasadan soygun yaptıkları iddiasıyla yargılanan iki sanık 27'şer yıl hapisle cezalandırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada Moldova uyruklu tutuklu sanıklar Iulia Dragusan ve Alexandr Aricov'un savunmaları, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Cemalettin Sarar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Davanın son duruşmasında savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Dragusan ve Aricov'u "nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve mala zarar verme" suçlarından 27'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

- Olay

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, 18 Mayıs 2019'da Eskişehir'deki evlerinde darbedilmiş ve çelik kasaları soyulmuştu.

Gözaltına alınan iki şüpheliden, evde daha önce hizmetçi olarak çalışan Iulia Dragusan tutuklanmış, araç kiralama işi yapan diğer kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.