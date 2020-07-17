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İş Adamı Harun Cici, Giresunspor başkanlığına adaylığını açıkladı

GİRESUN HABERLERİ  | 17.07.2020 18:43 | Son Güncelleme

İşaAdamı Harun Cici, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından Giresunspor başkanlığına aday gösterildi.TFF 1.

İş Adamı Harun Cici, Giresunspor başkanlığına adaylığını açıkladı

İşaAdamı Harun Cici, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından Giresunspor başkanlığına aday gösterildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Play-Off şansını kaybedince olağanüstü kongreye gitme kararı almıştı. 1-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan olağanüstü kongre öncesi başkanlığa aday olan isimler netleşmeye başladı.
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından Giresunspor başkanlığına aday gösterilen iş adamı Harun Cici, “TÜFAD tarafından Giresunspor başkanlığına aday gösterilmiş bulunmaktayım. Giresunspor’da yıllarca ter döken, emektar futbolcu kardeşlerimiz ve büyüklerimizin bu nazik tekliflerini geri çeviremezdim” dedi.
Başkan adayı Cici, yayımladığı mesajda, “Amacımız, Giresunspor’a daha iyi hizmet etmektir. Özümüze dönmektir. Altyapıya yatırım yapmaktır. Giresunspor’u, Giresunlularla yönetmek ve çalıştırmaktır. Sonuçta delegelerimiz karar verecektir. Seçimi kaybedersek de, bu proje için yine kulübümüzün yanında yer alacağız. TÜFAD’a bu nezaketleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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