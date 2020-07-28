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İş Adamı Kandaşoğlu’ndan Van’a çifte müjde

VAN HABERLERİ  | 28.07.2020 13:09 | Son Güncelleme

Van’ın önde gelen iş insanlarından Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Kurban Bayramı öncesinde Van’a çifte müjde verdi.Van’ın tanıtım noktasında yetersiz olduğunu ifade eden Kandaşoğlu, kentin özellikle sahada olan ve birleştirici rol oynayan iyi bir ekibe ihtiyacı olduğunu söyledi.

İş Adamı Kandaşoğlu’ndan Van’a çifte müjde

Van’ın önde gelen iş insanlarından Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Kurban Bayramı öncesinde Van’a çifte müjde verdi.
Van’ın tanıtım noktasında yetersiz olduğunu ifade eden Kandaşoğlu, kentin özellikle sahada olan ve birleştirici rol oynayan iyi bir ekibe ihtiyacı olduğunu söyledi. Yıllardır tek amacının Van’a ve Van halkına hizmet etmek olduğunu vurgulayan Kandaşoğlu, “İlimize her anlamda hizmet edecek, kentin önde gelen esnaf ve tüccarlarından oluşan yeni bir oluşum başlatıyoruz. Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) adı altında ilimizin iş adamları ile bir araya gelecek ve ilimizin kalkınması için aktif bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. VATSO derneğimizin kamuoyuna tanıtımı noktasında yarın kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geleceğiz. İnanıyorum ki, derneğimiz öncülüğünde ilimize daha iyi hizmet edecek, daha iyi işler yapacağız” dedi.
Van’ı ulusal anlamda tanıtmak için kentte bir televizyon kuracaklarının da müjdesini veren Başkan Kandaşoğlu, “Geçmiş yıllarda kurduğumuz televizyonu, siyasi bir takım nedenlerden dolayı yanlış bir kararla devrettik. Bunun acısını çok çektim. Bir türlü bunu kabullenemedim. Bu anlamda inşallah en yakın zamanda ulusal yayın yapacak bir televizyon kanalı açıyoruz. Bu da Van’a ikinci bir müjdemiz olacak. Bu ile nasıl katma değer sağlarız, işsiz gençlerimize nasıl istihdam sağlarız diye gece gündüz çalışıyoruz. Ben bu kapsamda yaklaşan Kurban Bayramı’nın başta ilimize, bölgemize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

İş Adamı Kandaşoğlu’ndan Van’a çifte müjde

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