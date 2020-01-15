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  4. İş adamı Şifan, Aratos’un mezarının bulunduğu alanı Mezitli Belediyesine bağışladı

İş adamı Şifan, Aratos’un mezarının bulunduğu alanı Mezitli Belediyesine bağışladı

MERSİN HABERLERİ  | 15.01.2020 16:43 | Son Güncelleme

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın, gün yüzüne çıkarılması için büyük çaba sarf ettiği astronomi bilimi kurucusu, matematikçi, gök bilimci Aratos’un anıt mezarının bulunduğu yaklaşık bir dönümlük alan, arsanın sahibi iş adamı Ahmet Şifan tarafından belediyeye bağışlandı.Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aratos’un anıt mezarıyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın, gün yüzüne çıkarılması için büyük çaba sarf ettiği astronomi bilimi kurucusu, matematikçi, gök bilimci Aratos’un anıt mezarının bulunduğu yaklaşık bir dönümlük alan, arsanın sahibi iş adamı Ahmet Şifan tarafından belediyeye bağışlandı.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aratos’un anıt mezarıyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Aratos’un mezar yerinin arkeolojik kazı yapılarak çıkarılabilmesi amacıyla 21 bin 960 metrekarelik arsanın sahibi olan iş adamı Ahmet Şifan, mezar yerine denk gelen 960 metrekarelik kısmı hiçbir bedel talep etmeden Mezitli Belediyesine bağışladı. Bağışın ardından Aratos’un anıt mezarının bulunduğu parsel Mezitli Belediyesi adına tescil edildi.
Tapuda, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Soli Pompeipolis Antik Kenti sınırları içerisinde, 763 numaralı özel mülkiyete konu parselde; özel mülk olması nedeniyle çalışma yapılamayan M.Ö. 315-245 yılları arasında Mezitli’de yaşamış olan Aratos’un anıt mezarının çıkarılması için büyük bir engel kalkmış oldu.

“Aratos’un anıt mezarı için çok önemli bir engel aşıldı”
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tarhan, daha önce Mezitli Belediyesinin vatandaşlarla iş birliği içerisinde çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini hatırlatarak, “Ankara’ya giderek gün yüzüne çıkarılması için çaba sarf ettiğimiz Aratos’un anıt mezarı için çok önemli bir engel, vatandaşın belediyesine ve belediye başkanına güveninin sonucu aşılmıştır. Ahmet Şifan’a göstermiş olduğu bu duyarlılık nedeniyle teşekkür ederiz. Bu sayede önemli bir kamulaştırma maliyetinden ve sürecinden kurtulmuş olduk. Şimdi bir an önce kazı yapılarak anıt mezarın gün yüzüne çıkarılarak restore edilmesi için çabamızı sürdürüyoruz” dedi.
Belediye vatandaş iş birliğini bir kez daha görmekten dolayı memnuniyetini dile getiren Tarhan, "Halkımızın belediyeye olan güveni beni oldukça memnun ediyor. İlk belediye başkanı olurken halkımızın güvendiği bir belediye ve belediye başkanı olma sözü vermiştim. Bunu sağlamış olmaktan dolayı gururluyum. Geride kalan 5 yılı aşan sürede Türkiye’de örnek bir belediye haline geldik. Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evimizi, Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evimizi, Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphanemizi, Mehmet Altunören Gençlik Merkezimizi, Davultepe’de bulunan Aktif Yaş Alma Merkezimizi bize sunulan bu desteklerle yaptık. Halkımızın güveni yine halkımıza hizmet olarak dönmeye bundan sonra da devam edecek” diye konuştu.

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