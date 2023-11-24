YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İş adamının hamile eşine ’cinsel saldırı’ davasında karar açıklandı

İş adamının hamile eşine ’cinsel saldırı’ davasında karar açıklandı

24.11.2023 13:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı’ya hamileyken ‘cinsel saldırı’da bulunduğu iddiasıyla yeniden yargılanan iş adamı Şeyhmus Tatlıcı’nın davasında karar açıklandı.

Mahkeme, sanığı oy çokluğuyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.
Boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı’ya hamileyken ‘cinsel saldırı’da bulunduğu gerekçesiyle yeniden yargılanan merhum iş adamı Şeyhmus Tatlıcı’nın kendiyle aynı ismi taşıyan oğlu Şeyhmus Tatlıcı’nın yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Melisa Tatlıcı ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada Melisa Tatlıcı, şikayetinin devam ettiğini belirterek, sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın avukatları ise müvekkilinin beraatına karar verilmesini talep etti.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Şeyhmus Tatlıcı’yı ‘vücut dokunulmazlığını ihlal etmek suretiyle cinsel saldırı’ suçundan oy çokluğuyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasının da devamına karar verdi. Öte yandan üye hakim, verilen kararda müştekinin 8 aylık hamile oluşu, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı, üst sınıra yakın bir ceza tayini gerekirken alt sınırdan hüküm kurulması, ayrıca sanığın Yargıtay bozma ilamından sonra duruşmaları takip etmeyişi ve pişmanlığa dair samimi bir anlatımının bulunmadığı gerekçeleriyle verilen karara karşı oy kullandı.
Merhum iş adamı Şeyhmus Tatlıcı’nın kendisi ile aynı ismi taşıyan oğlu Şeyhmus Tatlıcı’nın boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı’ya cinsel saldırı ve darp uyguladığı iddiasıyla ‘hakaret’, ‘tehdit’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Davayı karara bağlayan İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın ’tehdit’, ’hakaret’ suçlarını işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatına karar vermişti. Sanığın Melisa Tatlıcı’ya karşı işlediği ’kasten yaralama’ suçunun ’cinsel saldırı’ suçu içerisinde eridiği gerekçesiyle beraatına karar veren mahkeme, sanığın cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına hükmetmişti. Sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını lehe sayan mahkeme, hapis cezasını 10 yıla indirerek, hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar vermişti. Karara yapılan itiraz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce Yargıtay yolu açık olmak üzere reddedilmişti ve yapılan itiraz ile dosya Yargıtay’a taşınmıştı. Yerel mahkemece kurulan hükmü inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Şeyhmus Tatlıcı hakkında Melisa Tatlıcı’ya yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan hüküm kurulduğunu ancak ‘cinsel saldırı’ suçundan hüküm kurulması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafkametler Gemisi’nin 2. Kaptanı Hıfzı Tarhan’ın cenazesi teslim alındıKafkametler Gemisi’nin 2. Kaptanı Hıfzı Tarhan’ın cenazesi teslim alındı
Traktörle çarpışan otomobil alev alev yandıTraktörle çarpışan otomobil alev alev yandı
İkinci el spot dükkanı alev alev yandı, 5 milyon lira zarar oluştuİkinci el spot dükkanı alev alev yandı, 5 milyon lira zarar oluştu
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Kasım Cuma

İmsak
06:25
Sabah
07:54
Öğle
12:56
İkindi
15:24
Akşam
17:47
Yatsı
19:11

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Cuma

Erenköy pinar eczanesi
Kadikoy
Alfa eczanesi
Kadikoy
Sena eczanesi
Umraniye
Taksim çiçek eczanesi
Beyoglu
Özsoy eczanesi
Bagcilar
Aydin eczanesi
Bagcilar
Okan eczanesi
Bakirkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.